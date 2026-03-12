Мама ужаснулась, увидев, что именно принес во рту ее сын из детского сада (фото)

Женщина опубликовала пост на Reddit, показав, что было во рту ее малыша после дня, проведенного в детском саду.

Мама показала изображение предмета, который она сначала приняла за пластырь. В описании к своему посту в Reddit она объяснила: "Он очень тонкий и, насколько мы можем судить, не имеет липкой стороны".

Позже пост был отредактирован после того, как мама встретилась с работниками детского сада и узнала, что на самом деле произошло. В комментариях женщина объяснила, что это оказалась часть упаковки влажных салфеток.

Мама показала изображение предмета, который она сначала приняла за пластырь Фото: Reddit

"На самом деле это защитная пленка от влаги на упаковке влажных салфеток, которую он каким-то образом достал. Это очень опасно, можно задохнуться, и я рада, что узнала об этом", — написала она.

Женщина добавила, что ее сын как-то "зацепился" за язычок во время смены подгузника. После инцидента детский сад изменил политику.

"В конце концов, это был страшный опыт, но мы все его пережили и будем лучше относиться к нашим детям", — подытожила она.

Ребенок как-то "зацепился" за язычок во время смены подгузника Фото: Reddit

Пользователи сети начали обсуждать этот инцидент.

"Однажды я нашел свою дочь, которая жевала пластырь, не помню, сколько ей было лет, но точно меньше года. В тот день ей сделали прививку, и она сняла пластырь и положила его в рот", — пишет одна женщина.

Другая вспомнила: "Когда моя сестра была маленькой, она засунула изюм в нос. Через неделю высморкалась и выпустила полностью увлажненный изюм".

