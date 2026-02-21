Мать забрала близнецов из детского сада, но не была готова к увиденному
Мама четырех детей из Австралии забрала своих близняшек из детсада и только дома обнаружила, что воспитатели нашли собственный способ не перепутать девочек между собой.
Жительница Нового Южного Уэльса (Австралия), которую зовут Наталья, поделилась в TikTok забавной ситуацией: когда она забрала дочерей Фею и Тею из детского сада, то заметила, что на спине у каждой из них персонал написал их имена — чтобы не перепутать близняшек.
"Я заметила это примерно через час после того, как мы пришли домой, и просто рассмеялась. Мне показалось это таким милым", — рассказала Наталья.
На следующее утро, когда она привела девочек обратно, воспитатели сами подняли эту тему — на тот момент они уже успели увидеть видео, которое набрало более 253 тысяч просмотров.
Похожие истории
Зрители активно делились похожими историями в комментариях. Одна из воспитателей написала, что и сама так делала не раз, другая призналась, что мама близнецов в ее группе просто одевает детей в разные цвета, а третья вспомнила, как вышивала имена на рубашках малышей по просьбе родителей.
Для самой Натальи открытие оказалось, скорее, приятным сюрпризом. Перед первым днем в саду она волновалась за девочек — хотя и знала, что старшие сестры ходят в то же заведение и чувствуют себя там хорошо.
"Они добродушно рассказали, что видели мое видео. Получилось немного неловко, но в то же время смешно", — подытожила Наталья.
