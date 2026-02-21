Мати забрала близнюків з дитячого садка, але не була готова до побаченого

Мама чотирьох дітей з Австралії забрала своїх близнючок із дитсадка і лише через вдома виявила, що вихователі знайшли власний спосіб не переплутати дівчаток між собою.

Мешканка Нового Південного Уельсу (Австралія), яку звуть Наталя, поділилась у TikTok кумедною ситуацією: коли вона забрала доньок Фею і Тею з дитячого садочка, то помітила, що на спині у кожної з них персонал написав їхні імена — щоб не переплутати близнючок.

"Я помітила це приблизно через годину після того, як ми прийшли додому, і просто розсміялась. Мені здалося це таким милим", — розповіла Наталя.

Наступного ранку, коли вона привела дівчаток назад, вихователі самі підняли цю тему — на той момент вони вже встигли побачити відео, яке набрало понад 253 тисячі переглядів.

Схожі історії

Глядачі активно ділились схожими історіями в коментарях. Одна з вихователів написала, що й сама так робила не раз, інша зізналась, що мама близнюків у її групі просто одягає дітей у різні кольори, а третя пригадала, як вишивала імена на сорочках малюків на прохання батьків.

Відео дня

Для самої Наталі відкриття виявилось, радше, приємним сюрпризом. Перед першим днем у садочку вона хвилювалась за дівчаток — хоч і знала, що старші сестри ходять до того ж закладу й почуваються там добре.

"Вони добродушно розповіли, що бачили моє відео. Вийшло трохи незручно, але водночас смішно", — підсумувала Наталя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел знову стали центром уваги після публікації відео в TikTok. У ролику, що викликав хвилю обговорень, сестри з’явилися з новонародженою дитиною.