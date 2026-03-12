Мама жахнулась, побачивши, що саме приніс в роті її син з дитячого садка (фото)

Жінка опублікувала пост на Reddit, показавши, що було в роті її малюка після дня, проведеного у дитячому садку.

Мама показала зображення предмета, який вона спочатку прийняла за пластир. В описі до свого поста у Reddit вона пояснила: "Він дуже тонкий і, наскільки ми можемо судити, не має липкої сторони".

Пізніше пост було відредаговано після того, як мама зустрілася з працівниками дитячого садка і дізналася, що насправді сталося. У коментарях жінка пояснила, що це виявилася частина упаковки вологих серветок.

Мама показала зображення предмета, який вона спочатку прийняла за пластир Фото: Reddit

"Насправді це захисна плівка від вологи на упаковці вологих серветок, яку він якимось чином дістав. Це дуже небезпечно, можна задихнутися, і я рада, що дізналася про це", — написала вона.

Жінка додала, що її син якось "зачепився" за язичок під час зміни підгузка. Після інциденту дитячий садок змінив політику.

Відео дня

"Зрештою, це був страшний досвід, але ми всі його пережили і будемо краще ставитися до наших дітей", — підсумувала вона.

Дитина якось "зачепилась" за язичок під час зміни підгузка Фото: Reddit

Користувачі мережі почали обговорювати цей інцидент.

"Одного разу я знайшов свою дочку, яка жувала пластир, не пам'ятаю, скільки їй було років, але точно менше року. Того дня їй зробили щеплення, і вона зняла пластир і поклала його в рот", — пише одна жінка.

Інша згадала: "Коли моя сестра була маленькою, вона засунула родзинку в ніс. Через тиждень висякалася і випустила повністю зволожену родзинку".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мама чотирьох дітей з Австралії забрала своїх близнючок із дитсадка і лише через вдома виявила, що вихователі знайшли власний спосіб не переплутати дівчаток між собою.

Британська вчителька початкових класів, яка веде блог @theteachermum, поділилася спостереженнями про те, що саме вказує на майбутній успіх дитини в навчанні.

А от інша вчителька у школі додумалась, як паралельно заробляти 20 тисяч доларів на рік.