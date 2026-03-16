Красная дорожка "Оскара": Деми Мур и Кидман в перьях, а Коупленд — с отчаянным декольте (фото)

Красная дорожка главной кинопремии — именно то место, где звезды пытаются ворваться в истории моды, но не всегда удачно. Мы оценили, кто из них на нынешней церемонии был лучше всех.

98-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в ночь на 16 марта — в Лос-Анджелес, США. Основные лавры достались Полу Томасу Андерсону и его ленте "Одна битва за другой". В целом фильм получил шесть наград, в том числе в самых престижных категориях: "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура". Премию за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан ("Грешники"), а лучшей актрисой признали Джесси Бакли ("Гамнет").

Кроме наград, внимание публики традиционно приковано к платьям и костюмам звезд на красной дорожке. Кто из них был впереди планеты всей, — читайте в обзоре Фокуса.

Красная дорожка "Оскара"

Разведенная Николь Кидман вышла в свет в Chanel. Ее платье украшено декоративными перьями, кристаллами и лифом с баской.

Номинант на лучшего актера года Тимоти Шаламе предпочел полностью белый костюм Givenchy, сделанный на заказ.

Лучший актер года Майкл Б. Джордан ("Грешники") отказался от традиционного смокинга в пользу полностью черного костюма Louis Vuitton с пиджаком в стиле Неру + цепочка на талии.

Деми Мур нарядилась в Gucci с перьями и блестящими зелеными чешуйками вокруг талии. Кстати, в прошлом году ее номинировали за игру в фильме "Субстанция".

Теяна Тейлор ("Одна битва за другой") засветилась в платье Chanel: прозрачный лиф, расшитый бисером, и юбка из перьев.

Эмма Стоун ("Бугония") выбрала мерцающее платье с открытой спиной от Louis Vuitton, на пошив которого, как сообщается, ушло 600 часов.

Лучшая актриса года Джесси Бакли ("Гамнет") показала розово-красное платье от Chanel. Тем самым она отдала дань уважения Грейс Келли, которая надела подобный наряд на церемонии вручения "Оскара" в 1956 году, где и получила такую же награду.

Образ Мисти Коупленд в стиле Дэвида Комы сочетал в себе деловой и балетный стиль. Публика обратила внимание на ее отчаянное декольте.

