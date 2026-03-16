Сыграла роль украинки: кто такая Джесси Бакли, которая в этом году взяла "Оскар" (фото)

Ирландская актриса Джесси Бакли получила заслуженный "Оскар" за лучшую женскую роль. Интересно, что ее путь к успеху был косвенно связан с Украиной.

36-летняя Джесси Бакли вошла в историю, став первой ирландской актрисой, награжденной "Оскаром". В драматической ленте "Гамнет" Хлои Чжао она воплотила образ Агнес, жены Уильяма Шекспира. Ее экранная героиня тяжело переживает смерть маленького сына и длительную разлуку с любимым. Искренняя, натуралистичная и эмоциональная игра актрисы растрогала зрителей и критиков до слез. Как сложилась судьба Джесси Бакли, — далее в материале Фокуса.

Путь к "Оскару"

Джесси снималась и в других фильмах, номинированных на "Оскар", в том числе: "Женщины разговаривают" вместе с Руни Мара и Клэр Фой, а также "Джуди" с Рене Зелвегер, и получила несколько наград за главную роль в постановке мюзикла "Кабаре" в Вест-Энде.

Джесси Бакли в фильме "Гамнет" Фото: IMDB

Она оттачивала свой талант с юных лет, вырастая в Килларне, графство Керри (Великобритания). Слава пришла к ней еще в подростковом возрасте благодаря реалити-шоу BBC "I'd Do Anything", где искали неизвестную актрису на главную роль Нэнси в постановке мюзикла "Оливер!".

Роль украинки в "Чернобыле"

Бакли снималась в сериалах: "Табу" и "Последний пост", а затем получила прорывные роли в британских фильмах "Зверь" и "Дикая роза". Позже она появилась в культовом сериале "Чернобыль", сыграв роль украинки Людмилы Игнатенко.

Джесси Бакли в сериале "Чернобыль" Фото: IMDB

Интересно, что с последней картиной связан грандиозный скандал. Настоящая Людмила Игнатенко обратилась в суд в апреле 2020 года с жалобами, что создатели сериала "Чернобыль" использовали ее имя и имя умершего мужа, Василия, как имена персонажей, однако согласия на использование она не давала. В конце концов женщина получила полмиллиона гривен компенсации.

Личная жизнь Бакли

Джесси Бакли в 2023 году вышла замуж за мужчину, которого зовут Фредди. Он работает в сфере психического здоровья и ведет непубличный образ жизни. В прошлом году у пары родился первый ребенок — девочка, которую Джесси часто упоминает.

"Я хотела бы поделиться этой наградой со своей дочерью. Обещаю и в дальнейшем оставаться непокорной, чтобы ты, как молодая женщина, могла жить в этом мире со всей своей сумасшедшей, сложной и дикой природой", — сказала актриса, получая премию BAFTA.

Кстати, перед этим Бакли уже была номинирована на "Оскар" как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Потерянная дочь" (2022) с Оливией Колман в главной роли.

"Это действительно что-то особенное. Сегодня в Великобритании День матери. Поэтому я хотела бы посвятить эту награду прекрасному хаосу материнского сердца. Мы все происходим из рода женщин, которые продолжают творить, несмотря на все трудности. Спасибо за то, что оценили меня в этой роли", — сказала Бакли, получая "Оскар".

Джесс Бакли на церемонии награждения "Оскар-2026" Фото: Check The Tag

Она также вспомнила свою восьмимесячную дочь и поблагодарила родителей за то, что научили ее мечтать и никогда не подчиняться ожиданиям, а творить, руководствуясь собственной страстью.

