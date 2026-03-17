"Вспоминаю маму сегодня и каждый день": принц Уильям показал ранее не виданный кадр с принцессой Дианой (фото)

Принц Уильям обнародовал трогательную фотографию с мамой, принцессой Дианой, которую ранее королевская семья никому не показывала.

Будущий король Великобритании в честь британского Дня матери 15 марта решил показать детскую фотографию, на которой он вместе с мамой находятся на природе. Сообщение принц Уильям выставил на странице в Instagram.

На трогательной фотографии принц изображен еще малышом, который идет по полю, устланному дикими цветами. Рядом в траве присела принцесса Диана, которая с гордостью наблюдает за маленьким Уильямом и улыбается ему. Сообщение сопровождается коротким памятным упоминанием о маме.

"Вспоминаю свою маму — сегодня и каждый день. Думаю обо всех, кто сегодня вспоминает своих близких. С Днем матери!", — написал принц Уильям.

Принц Уильям показал фотографию с принцессой Дианой, которую раньше никто не видел

Как пишет медиа Radar Online, эта фотография была сделана в любимом поместье его отца, короля Чарльза III, — Хайгроув-Хаусе в графстве Глостершир, Англия, в 1984 году. В то время принцесса Диана была беременна во второй раз — носила принца Гарри. Снимок иллюстрирует объемный розовый свитер, который скрывает уже округлившийся живот.

Реакция поклонников

Сообщение принца Уильяма за менее чем 2 дня собрало более 800 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники королевского семейства в восторге от публикации редкой фотографии, которая напоминает о невероятной принцессе Диане.

"Это прекрасно. Спасибо, что поделились с нами частичкой ее памяти", — выразил благодарность один из поклонников.

Другая пользовательница обратила внимание на то, что Уильям и Диана очень похожи: "У тебя ее душа, внешность и даже манеры".

Также люди заверили принца, что его знаменитая мама навсегда останется "королевой сердец".

