"Згадую маму сьогодні і щодня": принц Вільям показав раніше не бачений кадр з принцесою Діаною (фото)

Принц Вільям оприлюднив зворушливу фотографію з мамою, принцесою Діаною, яку раніше королівська сім'я нікому не показувала.

Майбутній король Великобританії на честь британського Дня матері 15 березня вирішив показати дитячу фотографію, на якій він разом з мамою перебувають на природі. Допис принц Вільям виставив на сторінці в Instagram.

На зворушливій світлині принц зображений ще малюком, який йде полем, встеленим дикими квітами. Поруч у траві присіла принцеса Діана, яка гордістю спостерігає за маленьким Вільямом та усміхається йому. Допис супроводжується короткою пам'ятною згадкою про маму.

"Згадую свою маму — сьогодні і кожного дня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує своїх близьких. З Днем матері!", — написав принц Вільям.

Відео дня

Як пише медіа Radar Online, ця фотографія була зроблена в улюбленому маєтку його батька, короля Чарльза III, — Гайгроув-Гаусі в графстві Глостершир, Англія, у 1984 році. У той час принцеса Діана була вагітна вдруге — носила принца Гаррі. Знімок ілюструє об'ємний рожевий светр, який приховує вже округлий живіт.

Реакція шанувальників

Допис принца Вільяма за менш ніж 2 дні зібрав понад 800 тисяч уподобань та безліч коментарів. Шанувальники королівського сімейства у захваті від публікації рідкісної світлини, яка нагадує про неймовірну принцесу Діану.

"Це прекрасно. Дякуємо, що поділилися з нами частинкою її пам'яті", — висловив вдячність один із прихильників.

Інша користувачка звернула увагу на те, що Вільям і Діана дуже схожі: "У тебе її душа, зовнішність і навіть манери".

Також люди запевнили принца, що його знаменита мама назавжди залишиться "королевою сердець".

