Звезда фильма "Назад в будущее": умер известный актер Мэтт Кларк (фото)

Известный американский актер Мэтт Кларк, запомнившийся игрой в легендарной ленте "Назад в будущее 3" и ряде вестернов, вдруг умер в возрасте 89 лет.

Мэтт Кларк десятилетиями строил карьеру в кино и на телевидении, работая вместе с самыми известными голливудскими звездами. Не стало актера в воскресенье, 15 марта, сообщает издание TMZ.

Семья Кларка рассказала изданию, что сердце актера перестало биться утром воскресенья. Причиной стали осложнения, возникшие после операции на спине. В это время актер Мэтт Кларк находился в своем доме в Остине, штата Техас.

Операцию актер перенес после того, как несколько месяцев назад получил перелом позвоночника, пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его дочери.

"Он построил свой дом собственными руками. Он сохранял свои самые искренние дружеские отношения в течение шестидесяти лет. Он каждый раз появлялся на работе и на защите своих людей. Он был сложным. Он был жестким. Он мог быть грубым", — отметила семья актера.

У Мэтта Кларка осталась большая семья Эми, Матиас Кларк, Джейсон Кларк и Сет Кларк; внуки Секвойя, Дилан, Элизабет, Майлз, Эмили, Иззи, Дакс, Эмануэль и Лукас, а также правнук Клод, а также правнук Клод.

Умер актер Мэтт Кларк: где он снимался

Мэтт Кларк в фильме "Назад в будущее 3"

Мэтт Кларк больше всего прославился ролями в вестернах. Его актерская карьера начиналась с игры в театре в 1950-х годах, а с 1964 года Кларк начал активно сниматься в кино.

Самые известные фильмы с его участием:

"Возвращение в страну Оз" (1985);

"Назад в будущее 3" (1990);

"Дисбат" (1990);

телесериал "Новые приключения Супермена" (1994);

"Уокер, техасский рейнджер" (дважды — в 1996 и 2001);

"Миллион способов потерять голову" (2014) и др.

