Зірка фільму "Назад у майбутнє": помер відомий актор Метт Кларк (фото)

Відомий американський актор Метт Кларк, що запам'ятався грою у легендарній стрічці "Назад у майбутнє 3" та низці вестернів, раптом помер у віці 89 років.

Метт Кларк десятиліттями будував кар'єру у кіно та на телебаченні, працюючи разом з найвідомішими голлівудськими зірками. Не стало актора у неділю, 15 березня, повідомляє видання TMZ.

Сім'я Кларка розповіла виданню, що серце актора перестало битися вранці неділі. Причиною стали ускладнення, що виникли після операції на спині. У цей час актор Метт Кларк перебував у своєму будинку в Остіні, штату Техас.

Операцію актор переніс після того, як кілька місяців тому отримав перелом хребта, пише видання The Hollywood Reporter з посиланням на заяву його доньки.

"Він збудував свій будинок власними руками. Він зберігав свої найщиріші дружні стосунки протягом шістдесяти років. Він щоразу з’являвся на роботі та на захисті своїх людей. Він був складним. Він був жорстким. Він міг бути грубим", — зазначила сім'я актора.

Відео дня

У Метта Кларка залишилася велика родина Емі, Матіас Кларк, Джейсон Кларк і Сет Кларк; онуки Секвоя, Ділан, Елізабет, Майлз, Емілі, Іззі, Дакс, Емануель і Лукас, а також правнук Клод.

Помер актор Метт Кларк: де він знімався

Метт Кларк у фільмі "Назад у майбутнє 3"

Метт Кларк найбільше прославився ролями у вестернах. Його акторська кар'єра починалася з гри у театрі у 1950-х роках, а з 1964 року Кларк почав активно зніматися у кіно.

Найвідоміші фільми за його участі:

"Повернення в країну Оз" (1985);

"Назад у майбутнє 3" (1990);

"Дисбат" (1990);

телесеріал "Нові пригоди Супермена" (1994);

"Вокер, техаський рейнджер" (двічі — у 1996 і 2001);

"Мільйон способів втратити голову" (2014) та ін.

Нагадаємо, 15 березня помер знаменитий дід Толя — герой українських мемів.

Також 13 березня стало відомо про смерть відомого українського актора Василя Скромного, який знімався у легендарних "Пригодах Електроніка".