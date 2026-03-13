Помер український актор Василь Скромний: він зіграв у легендарних "Пригодах Електроніка"
На 62-му році життя не стало одесита Василя Скромного — актора, чиє обличчя знав кожен підліток 80-х завдяки ролі харизматичного Макара Гусєва. Останні місяці життя він боровся з важкою недугою.
Зірка "Пригод Електроніка" Василь Скромний помер в Одесі. Сумну звістку підтвердив його близький друг Віктор Деркач у Facebook. Хоча офіційну причину смерті близькі спочатку не розголошували, місцеві медіа з посиланням на родичів повідомили, що актор тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.
Від кінозірки до боцмана
Василь Скромний потрапив у кіно випадково: його "неслухняний" характер та яскрава зовнішність ідеально підійшли для образу Макара Гусєва в культовому фільмі "Пригоди Електроніка" (1979). Після гучного дебюту він знявся ще в кількох стрічках, серед яких "Школа" та "Комбат", проте пов'язувати життя зі сценою не хотів.
Повороти долі
Попри акторський талант, Скромний обрав зовсім іншу стихію — море. Він пішов стопами батька, відслужив у морській авіації, закінчив училище та присвятив життя роботі боцманом на торговельних суднах. За роки кар’єри він обійшов майже весь світ — від берегів Куби до Австралії, обравши непублічне та справжнє чоловіче ремесло.
