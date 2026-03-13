Умер украинский актер Василий Скромный: он сыграл в легендарных "Приключениях Электроника"

На 62-м году жизни не стало одессита Василия Скромного — актера, чье лицо знал каждый подросток 80-х благодаря роли харизматичного Макара Гусева. Последние месяцы жизни он боролся с тяжелым недугом.

Звезда "Приключений Электроника" Василий Скромный умер в Одессе. Печальную весть подтвердил его близкий друг Виктор Деркач в Facebook. Хотя официальную причину смерти близкие сначала не разглашали, местные медиа со ссылкой на родственников сообщили, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

На 62-м году жизни не стало одессита Василия Скромного Фото: Facebook

От кинозвезды до боцмана

Василий Скромный попал в кино случайно: его "непослушный" характер и яркая внешность идеально подошли для образа Макара Гусева в культовом фильме "Приключения Электроника" (1979). После громкого дебюта он снялся еще в нескольких лентах, среди которых "Школа" и "Комбат", однако связывать жизнь со сценой не хотел.

Актер сыграл в культовом фильме "Приключения Электроника" Фото: Facebook

Повороты судьбы

Несмотря на актерский талант, Скромный выбрал совсем другую стихию — море. Он пошел по стопам отца, отслужил в морской авиации, окончил училище и посвятил жизнь работе боцманом на торговых судах. За годы карьеры он обошел почти весь мир — от берегов Кубы до Австралии, выбрав непубличное и настоящее мужское ремесло.

