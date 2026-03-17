Вышел трейлер "Дюны 3": станет ли новая часть финалом истории Пола Атрейдеса (видео)

17 марта состоялась презентация трейлера третьей части кинотрилогии "Дюна" режиссера Дени Вильнева. В частности, в новой части истории события разворачиваются через 17 лет после финала предыдущего фильма.

Как сообщает интернет-издание Variety, демонстрация трейлера новой экранизации состоялась в Лос-Анджелесе при участии режиссера и актеров проекта. Во время события создатели поделились деталями будущего фильма и рассказали, что третья часть станет логичным и одновременно эмоционально насыщенным финалом истории. Кроме показа видео, были представлены новые материалы с персонажами ленты.

Трейлер третьей части кинотрилогии "Дюна"

В частности, события "Дюны: Часть третья" разворачиваются через 17 лет после событий предыдущего фильма. За это время Пол Атрейдес утвердился как император и укрепил свое влияние во вселенной. В то же время его правление будет сопровождаться масштабными политическими потрясениями и новыми угрозами. В центре сюжета — последствия его решений и попытка найти путь, который позволит остановить насилие, охватившее галактику.

Как известно, фильм создан по мотивам романа "Дюна: Мессия" Фрэнка Герберта. В отличие от предыдущих частей, третья лента сосредотачивается не только на внешних конфликтах, но и на внутренней борьбе главного героя. Так, Пол предстает перед сложными моральными дилеммами и пытается совместить власть императора с ответственностью перед народом фременов и собственными убеждениями. Режиссер подчеркивает, что история исследует тему последствий чрезмерной власти и попытки разорвать замкнутый круг войны.

Отдельный акцент в трейлере сделан на взаимоотношениях Пола и Чани. Их история остается эмоциональной основой повествования. В видео показаны как светлые моменты их жизни, так и напряжение, вызванное политическими обстоятельствами и личными решениями героя. Создатели отмечают, что развитие этих отношений будет иметь ключевое значение для финала трилогии.

В частности, к своим ролям возвращаются Тимоти Шаламе и Зендая. Также в фильме снова появляются Хавьер Бардем и другие актеры предыдущих частей. Среди новых участников проекта — Роберт Паттинсон и Аня Тейлор-Джой. Как пишет издание, в трейлере впервые представлен образ персонажа Паттинсона — одного из центральных антагонистов, чья мотивация остается неоднозначной и добавляет интриги сюжету.

Кроме того, в третьей части расширяется масштаб истории: действие происходит не только на Арракисе, но и на других планетах. Мир фильма претерпевает изменения, и это отражает новый этап развития империи и последствия многолетнего правления Пола.

Отдельно во время презентации было отмечено технический уровень производства. Значительная часть ленты снята на пленку 65 мм, а также использован формат IMAX. По словам создателей, фильм задумывался как масштабный кинематографический опыт, рассчитанный прежде всего на большой экран.

Стоит заметить, что премьера "Дюны: Часть третья" запланирована на 18 декабря. Сейчас команда завершает постпродакшен, в частности работу над визуальными эффектами. В материале Variety также отмечают, что третья часть должна стать финальным аккордом истории, которая началась с переосмысления культового научно-фантастического романа.

В 2024 году Фокус писал, что режиссер Дени Вильнев планирует экранизировать второй роман научно-фантастической саги Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", который должен стать основой третьей части франшизы.

Более того, в 2024 году на экраны вышла первая серия нового сериала "Дюна: Пророчество" от НВО. В частности, эта работа была вдохновлена не собственными каноническими произведениями Герберта, а спин-офф-книгой "Сестринство Дюны".