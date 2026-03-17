Вийшов трейлер "Дюни 3": чи стане нова частина фіналом історії Пола Атрейдеса (відео)

17 березня відбулася презентація трейлера третьої частини кінотрилогії "Дюна" режисера Дені Вільньова. Зокрема у новій частині історії події розгортаються через 17 років після фіналу попереднього фільму.

Як повідомляє інтернет-видання Variety, демонстрація трейлера нової екранізації відбулася в Лос-Анджелесі за участі режисера та акторів проєкту. Під час події творці поділилися деталями майбутнього фільму та розповіли, що третя частина стане логічним і водночас емоційно насиченим фіналом історії. Окрім показу відео, було представлено нові матеріали з персонажами стрічки.

Зокрема, події "Дюни: Частина третя" розгортаються через 17 років після подій попереднього фільму. За цей час Пол Атрейдес утвердився як імператор і зміцнив свій вплив у всесвіті. Водночас його правління супроводжуватметься масштабними політичними потрясіннями та новими загрозами. У центрі сюжету — наслідки його рішень і спроба знайти шлях, який дозволить зупинити насильство, що охопило галактику.

Як відомо, фільм створено за мотивами роману "Дюна: Месія" Френка Герберта. На відміну від попередніх частин, третя стрічка зосереджується не лише на зовнішніх конфліктах, а й на внутрішній боротьбі головного героя. Так, Пол постає перед складними моральними дилемами та намагається поєднати владу імператора з відповідальністю перед народом фременів і власними переконаннями. Режисер підкреслює, що історія досліджує тему наслідків надмірної влади та спроби розірвати замкнене коло війни.

Окремий акцент у трейлері зроблено на взаєминах Пола та Чані. Їхня історія залишається емоційною основою оповіді. У відео показано як світлі моменти їхнього життя, так і напруження, спричинене політичними обставинами та особистими рішеннями героя. Творці наголошують, що розвиток цих стосунків матиме ключове значення для фіналу трилогії.

Зокрема, до своїх ролей повертаються Тімоті Шаламе та Зендая. Також у фільмі знову з’являються Хав’єр Бардем та інші актори попередніх частин. Серед нових учасників проєкту — Роберт Паттінсон та Аня Тейлор-Джой. Як пише видання, у трейлері вперше представлено образ персонажа Паттінсона — одного з центральних антагоністів, чия мотивація залишається неоднозначною та додає інтриги сюжету.

Крім того, у третій частині розширюється масштаб історії: дія відбувається не лише на Арракісі, а й на інших планетах. Світ фільму зазнає змін, і це відображає новий етап розвитку імперії та наслідки багаторічного правління Пола.

Окремо під час презентації було наголошено на технічному рівні виробництва. Значну частину стрічки знято на плівку 65 мм, а також використано формат IMAX. За словами творців, фільм задумувався як масштабний кінематографічний досвід, розрахований передусім на великий екран.

Варто зауважити, що прем’єра "Дюни: Частина третя" запланована на 18 грудня. Наразі команда завершує постпродакшен, зокрема роботу над візуальними ефектами. У матеріалі Variety також зазначають, що третя частина має стати фінальним акордом історії, яка розпочалася з переосмислення культового науково-фантастичного роману.

У 2024 році Фокус писав, що режисер Дені Вільньов планує екранізувати другий роман науково-фантастичної саги Френка Герберта "Месія Дюни", який має стати основою третьої частини франшизи.

Ба більше, у 2024 році на екрани вийшла перша серія нового серіалу "Дюна: Пророцтво" від НВО. Зокрема, ця робота була натхнена не власними канонічними творами Герберта, а спін-офф-книжкою "Сестринство Дюни".