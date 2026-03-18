Звездный визажист превратил ведущую в певицу Ирину Билык: "Невероятно похожа" (фото)

Блогер и визажист Егор Андрюшин в очередной раз поразил своих подписчиков новым перевоплощением. На этот раз он создал яркий образ для ведущей и актрисы Анны Буткевич, превратив ее в легендарную украинскую певицу Ирина Билык.

На опубликованных кадрах видно, как с помощью профессионального макияжа, прически и стилизации образа Андрюшин максимально точно воссоздал фирменный стиль Билык — выразительные глаза, четкий контур лица и характерное гламурное настроение.

Завершающим штрихом стал эффектный образ с черной шляпой и блестящим нарядом, который придал перевоплощению еще большей аутентичности.

Анна Буткевич до перевоплощения Фото: Instagram Анна Буткевич после перевоплощения Фото: Instagram

До трансформации Анна Буткевич предстала в нежном, естественном образе, что лишь подчеркнуло контраст с финальным результатом. Именно эта разница и стала главной "изюминкой" видео, которое быстро набирает популярность в соцсетях.

Реакции людей

Поклонники активно обсуждают работу визажиста, отмечая его мастерство и способность точно передавать образы известных личностей. Многие также обратили внимание на сходство с Ириной Билык.

"Ирина Билык после перевоплощения";

"Ну это разрыв, я в шоке, что мейком так можно изменить человека. Это действительно талант";

"Очень похожа";

"Из Сумской в Билык";

"Я пока не прочитала комментарии, вообще не поняла, что это тот же человек, думала, реально Билык".

