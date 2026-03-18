Зірковий візажист перетворив ведучу в співачку Ірину Білик: "Неймовірно схожа" (фото)

Блогер і візажист Єгор Андрюшин вкотре вразив своїх підписників новим перевтіленням. Цього разу він створив яскравий образ для ведучої та акторки Анни Буткевич, перетворивши її на легендарну українську співачку Ірина Білик.

На опублікованих кадрах видно, як за допомогою професійного макіяжу, зачіски та стилізації образу Андрюшин максимально точно відтворив фірмовий стиль Білик — виразні очі, чіткий контур обличчя та характерний гламурний настрій.

Завершальним штрихом став ефектний образ із чорним капелюхом та блискучим вбранням, який надав перевтіленню ще більшої автентичності.

Анна Буткевич до перевтілення Фото: Instagram Анна Буткевич після перевтілення Фото: Instagram

Буткевич перетворили на Білик

До трансформації Анна Буткевич постала у ніжному, природному образі, що лише підкреслило контраст із фінальним результатом. Саме ця різниця і стала головною "родзинкою" відео, яке швидко набирає популярність у соцмережах.

Шанувальники активно обговорюють роботу візажиста, відзначаючи його майстерність і здатність точно передавати образи відомих особистостей. Багато хто також звернув увагу на схожість із Іриною Білик.

"Ірина Білик після перевтілення";

"Ну це розрив, я в шоці, що мейком так можна змінити людину. Це дійсно талант";

"Дуже схожа";

"З Сумської у Білик";

"Я поки не прочитала коментарі, взагалі не зрозуміла, що то та сама людина, думала, реально Білик".

