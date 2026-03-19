ИИ вместо актеров: звезда фильма "Лучший стрелок" Вэл Килмер "возвращается" на экраны через год после смерти
Известный голливудский актер Вэл Килмер, умерший в возрасте 65 лет 1 апреля 2025 года, "оживет" в новом фильме благодаря технологиям искусственного интеллекта.
Перед смертью актер успел подписать контракт на съемки в ленте As Deep as the Grave, однако из-за состояния здоровья так и не смог в нем сняться лично. Однако продюсеры нашли выход и использовали искусственный интеллект, чтобы Вэл Килмер смог "сыграть" свою последнюю роль даже через год после смерти, пишет Daily Mail.
Килмер "сыграет" католического священника и американского индейца-спиритуалиста отца Финтана.
Семья голливудской звезды, в частности двое его детей, дала согласие режиссерам на использование генеративного искусственного интеллекта с использованием изображений молодого актера и видеоматериалов его последних лет. Большинство этих материалов предоставила сама семья актера.
Именно семья Вэла Килмера неоднократно заявляла, что этот фильм был очень важным для актера. Килмер говорил своим родным, что очень хотел бы сняться в нем.
Сценарист и режиссер Коэрте Вурхис признался в комментарии для журнала Variety, что не сразу согласился на такую идею. Однако когда увидел, как семья Килмера хочет этого, решил воплотить замысел в жизнь.
"Именно эта поддержка придала мне уверенности, чтобы сказать: "Ладно, давайте это сделаем". Несмотря на то, что некоторые могут назвать это противоречивым, именно этого хотел Вэл", — отметил Вурхис.
Фанаты потрясены
Несмотря на возможность снова увидеть актера на экранах, поклонники неоднозначно отреагировали на эту новость. В сети X, как пишет Daily Mail, новость столкнулась с волной критики и возмущения.
"Никакие моральные высказывания не изменят того, насколько это болезненно и жадно. Честно говоря, семье должно быть стыдно", — написал один из пользователей.
Другой комментатор добавил, что считает "воскрешение" людей с помощью ИИ вообще незаконным.
"Мне безразлично, сколько разрешений. Они должны были это сделать, никому нельзя этого позволять. По моему мнению, должно быть незаконным воскрешать лица умерших людей с помощью генного ИИ", — подчеркнул пользователь.
Стоит напомнить, что Вэл Килмер долгое время боролся с раком, но умер вследствие пневмонии. Наибольшую славу ему принесла роль морского летчика Тома "Айсмена" Казански в хите 1986 года "Лучший стрелок", а также в сиквеле 2022 года "Лучший стрелок: Мэверик".
