ИИ вместо актеров: звезда фильма "Лучший стрелок" Вэл Килмер "возвращается" на экраны через год после смерти

Известный голливудский актер Вэл Килмер, умерший в возрасте 65 лет 1 апреля 2025 года, "оживет" в новом фильме благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Перед смертью актер успел подписать контракт на съемки в ленте As Deep as the Grave, однако из-за состояния здоровья так и не смог в нем сняться лично. Однако продюсеры нашли выход и использовали искусственный интеллект, чтобы Вэл Килмер смог "сыграть" свою последнюю роль даже через год после смерти, пишет Daily Mail.

Килмер "сыграет" католического священника и американского индейца-спиритуалиста отца Финтана.

Семья голливудской звезды, в частности двое его детей, дала согласие режиссерам на использование генеративного искусственного интеллекта с использованием изображений молодого актера и видеоматериалов его последних лет. Большинство этих материалов предоставила сама семья актера.

Вэл Килмер вместе с Джоанн Уолли в фильме "Уиллоу" Фото: Скриншот

Именно семья Вэла Килмера неоднократно заявляла, что этот фильм был очень важным для актера. Килмер говорил своим родным, что очень хотел бы сняться в нем.

Сценарист и режиссер Коэрте Вурхис признался в комментарии для журнала Variety, что не сразу согласился на такую идею. Однако когда увидел, как семья Килмера хочет этого, решил воплотить замысел в жизнь.

"Именно эта поддержка придала мне уверенности, чтобы сказать: "Ладно, давайте это сделаем". Несмотря на то, что некоторые могут назвать это противоречивым, именно этого хотел Вэл", — отметил Вурхис.

Фанаты потрясены

Несмотря на возможность снова увидеть актера на экранах, поклонники неоднозначно отреагировали на эту новость. В сети X, как пишет Daily Mail, новость столкнулась с волной критики и возмущения.

"Никакие моральные высказывания не изменят того, насколько это болезненно и жадно. Честно говоря, семье должно быть стыдно", — написал один из пользователей.

Другой комментатор добавил, что считает "воскрешение" людей с помощью ИИ вообще незаконным.

"Мне безразлично, сколько разрешений. Они должны были это сделать, никому нельзя этого позволять. По моему мнению, должно быть незаконным воскрешать лица умерших людей с помощью генного ИИ", — подчеркнул пользователь.

Стоит напомнить, что Вэл Килмер долгое время боролся с раком, но умер вследствие пневмонии. Наибольшую славу ему принесла роль морского летчика Тома "Айсмена" Казански в хите 1986 года "Лучший стрелок", а также в сиквеле 2022 года "Лучший стрелок: Мэверик".

