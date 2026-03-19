ШІ замість акторів: зірка фільму "Найкращий стрілець" Вел Кілмер "повертається" на екрани через рік після смерті

Відомий голлівудський актор Вел Кілмер, що помер у віці 65 років 1 квітня 2025 року, "оживе" у новому фільмі завдяки технологіям штучного інтелекту.

Перед смертю актор встиг підписати контракт на зйомки у стрічці As Deep as the Grave, проте через стан здоров'я так і не зміг у ньому знятися особисто. Проте продюсери знайшли вихід і використали штучний інтелект, щоб Вел Кілмер зміг "зіграти" свою останню роль навіть через рік після смерті, пише Daily Mail.

Кілмер "зіграє" католицького священника та американського індіанця-спіритуаліста отця Фінтана.

Сім'я голлівудської зірки, зокрема двоє його дітей, дала згоду режисерам на використання генеративного штучного інтелекту з використанням зображень молодого актора та відеоматеріалів його останніх років. Більшість цих матеріалів надала сама родина актора.

Відео дня

Вел Кілмер разом з Джоанн Воллі у фільмі "Віллоу" Фото: Скриншот

Саме сім'я Вела Кілмера неодноразово заявляла, що цей фільм був дуже важливим для актора. Кілмер казав своїм рідним, що дуже хотів би знятися у ньому.

Сценарист і режисер Коерте Вурхіс зізнався у коментарі для журналу Variety, що не одразу погодився на таку ідею. Однак коли побачив, як сім'я Кілмера прагне цього, вирішив втілити задум у життя.

"Саме ця підтримка додала мені впевненості, щоб сказати: "Гаразд, давайте це зробимо". Незважаючи на те, що дехто може назвати це суперечливим, саме цього хотів Вел", — зазначив Вурхіс.

Фанати приголомшені

Попри нагоду знову побачити актора на екранах, прихильники неоднозначно відреагували на цю новину. У мережі X, як пише Daily Mail, новина зіштовхнулася з хвилею критики та обурення.

"Жодні моральні висловлювання не змінять того, наскільки це хворо та жадібно. Чесно кажучи, родині має бути соромно", — написав один із користувачів.

Інший коментатор додав, що вважає "воскресіння" людей за допомогою ШІ взагалі незаконним.

"Мені байдуже, скільки дозволів. Вони мусили це зробити, нікому не можна цього дозволяти. На мою думку, має бути незаконним воскрешати обличчя померлих людей за допомогою генного ШІ", — наголосив користувач.

Варто нагадати, що Вел Кілмер довгий час боровся з раком, але помер внаслідок пневмонії. Найбільшу славу йому принесла роль морського льотчика Тома "Айсмена" Казанські в хіті 1986 року "Найкращий стрілець", а також в сиквелі 2022 року "Найкращий стрілець: Меверік".

