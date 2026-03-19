"Было 15 человек, не считая гробовщиков": друг семьи — о скромных похоронах Деда Толи

Андрей, товарищ покойного Деда Толи, рассказал о церемонии прощания с ярким блогером, который вместе со своим внуком имел сотни тысяч поклонников.

Мужчина, который также снимает видео для социальных сетей, не скрывает своего удивления в разговоре с Фокусом. Он был твердо уверен, что провести Деда Толю в последний путь придет, кроме родственников, немало соседей и друзей, а также много поклонников его творчества. Но церемония оказалась крайне скромной и малолюдной. Кроме родных и работников ритуальной службы, практически никого не было.

"Было 15 человек"

"На похоронах было 15 человек, не считая гробовщиков. Близкие родственники и пару соседей. Всего всех примерно 20 человек. Для меня это странно, потому что в месте его уважают. Саша (внук Деда Толика — Ред.) мне в прямом эфире сказал, что похороны во вторник, там было три тысячи зрителей! Когда дед был жив, многие приезжали, а когда умер — никто. Странно как-то", — делится Андрей, который занимается бизнесом.

Відео дня

Мужчина вспоминает, как и сам сотрудничал с Дедом Толей. По его словам, пенсионер был очень искренним и простым в быту человеком и особо не подбирал слов.

"Мы с дедом Толей давно знакомы, — из одного города. Снимали простые видео, которые набирали миллионы просмотров. Он по жизни такой же, как на видео: добрый искренний, прямой. Говорил то, что думал... Саша иногда мне пишет, но за похороны так и не отписал. Увидел в эфире поинтересовался и пришел попрощаться", — признается Андрей в разговоре с Фокусом.

На вопрос, не планировал ли внук перевезти дедушку в Канаду, куда уехал сам с семьей уже во время полномасштабного вторжения, он отвечает лаконично: "Деду 88, куда уж... Я против Саши ничего не имею против. Он не здесь, поэтому, может, и так".

Похороны Деда Толи

К слову, накануне Андрей записал два видео, где рассказал о своем разочаровании.

"Еду с похорон Деда Толи. Немножко, честно, в шоке. Царство небесное, пусть покоится. Знаю, сколько к Деду Толе приезжало ребят, его подписчиков, сколько видео в TikTok было, а на похороны никто не приехал. Просто никого не было. Некому было даже вынести венки. Как-то немножко не по-человечески, но ничего", — рассказал мужчина.

Он также продемонстрировал пустой двор возле дома, где нет ни людей, ни автомобилей. Пользователи сети в комментариях начали активно делиться своими мыслями. "А кто он такой, что должно быть много людей?" — написал зритель, которого зовут Сергей. Автор видео ответил: "Человек, которого уважали и уважают, но, видите, на похороны никто не пришел".

Болезнь блогера

Перед смертью звезда сети серьезно болел. Врачи сначала давали надежду на выздоровление, однако ситуация резко ухудшилась. Незадолго до смерти блогер перенес сложную операцию — медики ампутировали ему правую ногу выше колена. После хирургического вмешательства возникли серьезные осложнения, которые привели к интоксикации организма.

"Операция прошла успешно и реабилитация прошла хорошо. Я не знаю, какого х*я так произошло, потому что все было хорошо! Мы настраивались на что-то лучшее. Я не знаю, как это произошло. Бл*дь, я просто в шоке, народ", — заявил Саша в своем TikTok, комментируя болезнь дедушки.

Внук Саша с Дедом Толей Фото: Instagram

Внук утверждает, что успел сказать, что любит его, перед смертью: "Это было легендарно — то, что мы с ним делали. Я благодарен Богу, что у нас так получалось снимать, показывать натуральный контент".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дед Толя ушел из жизни на 89-ом году. Его образ быстро стал мемом, а видео активно распространяли в TikTok, YouTube и других платформах.

Внук блогера признался, что переживает потерю особенно болезненно еще и из-за расстояния. После начала полномасштабного вторжения он вместе с семьей переехал в Канаду. Между тем Дед Толя оставался в Украине вместе с женой и проживал в Каменце-Подольском.

В соцсетях возник скандал из-за видео о смерти известного героя соцсетей. Пользователи заметили, что в ролике, посвященном его памяти, появилась реклама.