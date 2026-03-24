Младше на 21 год: Орландо Блум тайно встречается со швейцарской моделью (фото)

49-летний американский актер Орландо Блум, снявшийся в "Пиратах Карибского моря", после разрыва с Кэти Перри начал тайные отношения с 28-летней швейцарской моделью.

Актер и 28-летняя модель бикини Луиза Лаэммель уже по меньшей мере несколько месяцев встречаются, избегая камер, начав отношения после громкого разрыва Орландо Блума с Кэти Перри. Об этом пишет издание The Sun.

Новоиспеченная пара провела совместный отдых в Швейцарии вместе с собакой актера. СМИ узнали, что Орландо Блум даже познакомился с некоторыми друзьями и членами семьи Луизы.

Пара остановилась в роскошном отеле Dolder Grand в Цюрихе, где стоимость аренды номера достигает 13 700 британских фунтов стерлингов за ночь. После этого они вместе провели отдых в отеле Bürgenstock, расположенном на берегу Люцернского озера.

Відео дня

BackGrid | Орландо Блума вместе с моделью удалось снять СМИ в прошлом месяце

"Орландо и Луиза уже несколько месяцев тайно встречаются", — сообщил источник СМИ.

Инсайдер также рассказал, что отношения пары довольно крепкие и напоминают "маленькую семью". Однако у них уже наблюдаются проблемы: дело в том, что Орландо живет в Лос-Анджелесе, в то время, как Луила проживает в Нью-Йорке, из-за чего они не могут регулярно видеться.

О новых отношениях актера после разрыва с Кэти Перри начали сплетничать в прошлом месяце, когда заметили, как они вместе выходили после матча "Суперкубка" в Санта-Кларе, Калифорния. Очевидец рассказал, что пара была "трогательной" во время наблюдения за игрой на стадионе Levi's, пишет Daily Mail.

СМИ узнали, что новая избранница Орландо Блума имеет диплом по психологии и работала для таких брендов, как Calvin Klein, Maybelline и YSL Beauty.

Стоит напомнить, что актер развелся с Кэти Перри в 2025 году после 9 лет отношений. У них есть общая пятилетняя дочь Дэйзи.

