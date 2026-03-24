Молодша на 21 рік: Орландо Блум таємно зустрічається зі швейцарською моделлю (фото)

49-річний американський актор Орландо Блум, що знявся у "Піратах Карибського моря", після розриву з Кеті Перрі почав таємні стосунки з 28-річною швейцарською моделлю.

Актор та 28-річна модель бікіні Луїза Лаеммель вже щонайменше кілька місяців зустрічаються, уникаючи камер, розпочавши стосунки після гучного розриву Орландо Блума з Кеті Перрі. Про це пише видання The Sun.

Новоспечена пара провела спільний відпочинок у Швейцарії разом із собакою актора. ЗМІ дізналися, що Орландо Блум навіть познайомився з деякими друзями та членами родини Луїзи.

Пара зупинилася у розкішному готелі Dolder Grand у Цюриху, де вартість оренди номера сягає 13 700 британських фунтів стерлінгів за ніч. Після цього вони разом провели відпочинок у готелі Bürgenstock, розташованому на березі Люцернського озера.

Відео дня

Орландо Блума разом з моделлю вдалося зняти ЗМІ минулого місяця

"Орландо та Луїза вже кілька місяців таємно зустрічаються", — повідомило джерело ЗМІ.

Інсайдер також розповів, що стосунки пари доволі міцні і нагадують "маленьку родину". Однак у них вже спостерігаються проблеми: річ у тому, що Орландо мешкає у Лос-Анджелесі, у той час, як Луїла проживає у Нью-Йорку, через що вони не можуть регулярно бачитися.

Про нові стосунки актора після розриву з Кеті Перрі почали пліткувати минулого місяця, коли помітили, як вони разом виходили після матчу "Суперкубка" у Санта-Кларі, Каліфорнія. Очевидець розповів, що пара була "зворушливою" під час спостереження за грою на стадіоні Levi's, пише Daily Mail.

ЗМІ дізналися, що нова обраниця Орландо Блума має диплом з психології та працювала для таких брендів, як Calvin Klein, Maybelline та YSL Beauty.

Варто нагадати, що актор розлучився з Кеті Перрі у 2025 році після 9 років стосунків. У них є спільна п'ятирічна донька Дейзі.

