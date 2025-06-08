Орландо Блум у Лондоні підтримав Україну несподіваним жестом (фото)

Британський актор Орландо Блум знову висловив підтримку Україні — цього разу на прем'єрі фільму Deep Cover, яка відбулася 4 червня в рамках кінофестивалю SXSW London. На червоній доріжці в Лондоні він з'явився зі срібним браслетом UNBROKEN на зап'ясті — символом стійкості та солідарності з українськими захисниками.

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На цей момент звернув увагу Центр UNBROKEN Ukraine, подякувавши британському акторові за підтримку.

Браслет чітко видно на фотографіях із заходу, а також під час прямого ефіру на BBC One Show, де Блум також не розлучався з цим аксесуаром.

"Цей момент — видимий знак солідарності з Україною, її героями та всіма, хто бореться і відновлюється. Спасибі, Орландо, за те, що носиш наш символ і допомагаєш Україні звучати голосніше", — йдеться в пості.

Орландо Блум із браслетом UNBROKEN Фото: Getty Images

Браслет UNBROKEN, також відомий як "Рукостискання", створений львівським реабілітаційним центром спільно з українським ювелірним брендом Kochut. Його дизайн уособлює єднання біологічної та біонічної руки — метафору для бійців, які втратили кінцівки та проходять реабілітацію. Зазначається, що кошти від продажу браслетів ідуть на психологічну та медичну допомогу українським ветеранам.

Давня підтримка України

Орландо Блум підтримує Україну не вперше. У 2016 році, ще до повномасштабної війни, він відвідав Донецьку область як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Тоді він побував у школах і дитячих садочках, які постраждали від обстрілів, і зустрівся з дітьми та педагогами, щоб привернути увагу до гуманітарної ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, після початку широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році Блум продовжив гуманітарну діяльність. У березні він прибув до Молдови, щоб допомогти українським біженцям. А 2023 року відвідав Україну особисто: у Києві актор побував у дитячому реабілітаційному центрі, а в Ірпені брав участь у заході з мінної безпеки разом із понад 150 дітьми.

Він також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Під час зустрічі було обговорено можливі напрямки співпраці в гуманітарній сфері — зокрема, підтримка дітей, які пережили травми війни.