Орландо Блум в Лондоне поддержал Украину неожиданным жестом (фото)

Британский актер Орландо Блум вновь выразил поддержку Украине — в этот раз на премьере фильма Deep Cover, которая состоялась 4 июня в рамках кинофестиваля SXSW London. На красной дорожке в Лондоне он появился с серебряным браслетом UNBROKEN на запястье — символом стойкости и солидарности с украинскими защитниками.

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На этот момент обратил внимание Центр UNBROKEN Ukraine, поблагодарив британского актера за поддержку.

Браслет отчетливо виден на фотографиях с мероприятия, а также во время прямого эфира на BBC One Show, где Блум также не расставался с этим аксессуаром.

“Этот момент — видимый знак солидарности с Украиной, ее героями и всеми, кто борется и восстанавливается. Спасибо, Орландо, за то, что носишь наш символ и помогаешь Украине звучать громче”, — говорится в посте.

Орландо Блум с браслетом UNBROKEN Фото: Getty Images

Браслет UNBROKEN, также известный как «Рукопожатие», создан львовским реабилитационным центром совместно с украинским ювелирным брендом Kochut. Его дизайн олицетворяет единение биологической и бионической руки – метафору для бойцов, потерявших конечности и проходящих реабилитацию. Отмечается, что средства от продажи браслетов идут на психологическую и медицинскую помощь украинским ветеранам.

Давняя поддержка Украины

Орландо Блум поддерживает Украину не впервые. В 2016 году, ещё до полномасштабной войны, он посетил Донецкую область как посол доброй воли ЮНИСЕФ. Тогда он побывал в школах и детских садах, пострадавших от обстрелов, и встретился с детьми и педагогами, чтобы привлечь внимание к гуманитарной ситуации на Донбассе.

Напомним, после начала широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году Блум продолжил гуманитарную деятельность. В марте он прибыл в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам. А в 2023 году посетил Украину лично: в Киеве актёр побывал в детском реабилитационном центре, а в Ирпене участвовал в мероприятии по минной безопасности вместе с более чем 150 детьми.

Он также встретился с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. В ходе встречи обсуждались возможные направления сотрудничества в гуманитарной сфере – в частности, поддержка детей, переживших травмы войны.