Орландо Блуму — 49. Як актор змінився, що відомо про його особисте життя та звʼязок з Україною (фото)

Орландо Джонатан Бланчард Блум народився 13 січня 1977 року. Відомому британському актору популярність принесли ролі Леґоласа в екранізації романів Джона Толкіна про світ Середзем'я та Вільяма Тернера в кіноепопеї "Пірати Карибського моря".

Сьогодні йому виповнилося 49 років. Фокус з цієї нагоди розповідає, що відомо про особисте життя Блума та інші цікаві факти про актора, який активно підтримує Україну.

Орландо Блум — початок карʼєри

Іменинник вирішив стати актором після перегляду фільму "Шахрай" з Полом Ньюманом. Дебют на сцені відбувся ще в дитинстві, коли Орландо взяв участь у декількох шкільних постановках. 1993 року у віці 16 років Блум вирушив до Лондона і провів два сезони, граючи на сцені Національного молодіжного театру, після чого одержав грант на річне навчання в Британсько-американській академії драматичного мистецтва.

У 1996 році іменинник дебютував на телебаченні в декількох епізодах серіалу "Нещасний випадок", а в 1997 році вперше з'явився на кіноекрані — у біографічній драмі "Вайльд" зі Стівеном Фраєм і Джудом Лоу в головних ролях.

Згодом були культові ролі Леґоласа у "Володарі перснів" та Вілла Тернера в "Піратах Карибського моря", які принесли Блуму світову популярність.

Орландо Блум у "Піратах Карибського моря" Фото: Кадр з фільму

Блум зіграв Леґоласа у "Володарі перснів" Фото: Кадр з фільму

Особисте життя

Іменинник свого часу був у стосунках з американською акторкою Кейт Босворт. Ходили також чутки про романи з Умою Турман, Кірстен Данст, Сієнною Міллер, Джессікою Біль, Пенелопою Крус, Наомі Гарріс, Дженніфер Еністон.

У липні 2010 року актор одружився з австралійською моделлю Мірандою Керр. 2011 року в них народився син Флінн. А 2013-го пара розійшлася.

З 2016 року Орландо почав зустрічатися зі співачкою Кеті Перрі. У 2020 вона народила доньку Дейзі Дав Блум. А 11 червня 2025 року в ЗМІ з'явились повідомлення, що Перрі та Блум розійшлися. Згодом стало відомо, що артистка зустрічається з колишнім премʼєром Канади Джастіном Трюдо.

Крім того, влітку 2025 року Блума помітили, коли він обіймав таємничу жінку на передвесільному святкуванні засновника Amazon Джеффа Безоса у Венеції.

Орландо Блум та Кеті Перрі Фото: katyperry/instagram

Цікаві факти про актора

Хобі Блума — екстремальні види спорту (скайдайвінг, серфінг, стрибки з парапланом, сноубординг). Також він захоплюється скульптурою, фотографією та автомобілями. Блум є вболівальником футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

Ба більше, Орландо — буддист. 2004 року він став членом організації Соку Гаккай. Також долучився до організації із захисту екології. У підтримку кампанії іменинник оновив свій будинок в Лондоні, поставивши сонячні батареї, розподіляє сміття для переробки та утилізує використані лампочки.

Зокрема, актор має два татуювання: цифра 9 ельфійською мовою на зап'ясті і зображення сонця біля пупка.

Орландо Блум у 2006 році Фото: Вікіпедія

Орландо Блум у 2008 році Фото: Вікіпедія

Орландо Блум у 2010 році Фото: Вікіпедія

Орландо Блум у 2025 році Фото: Instagram

Орландо Блум і Україна

Ще у квітні 2016 року актор відвідав Україну як посол ЮНІСЕФ і зустрівся зі своїми українськими фанатами. Актор приїхав до Святогірська, Краматорська, Слов'янська, Маріуполя, Києва і Харкова.

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році Блум не зрадив своїм принципам. У березні актор прибув до Молдови, щоб допомогти українським біженцям. А 2023 року в Києві побував у дитячому реабілітаційному центрі, а в Ірпені брав участь у заході з мінної безпеки разом з дітьми.

Актор також тоді зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Орландо Блум підтримує Україну багато років Фото: Вікіпедія

