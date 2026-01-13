Орландо Блуму — 49. Как актер изменился, что известно о его личной жизни и связи с Украиной (фото)

Орландо Джонатан Бланчард Блум родился 13 января 1977 года. Известному британскому актеру известность принесли роли Леголаса в экранизации романов Джона Толкина о мире Средиземья и Уильяма Тернера в киноэпопее "Пираты Карибского моря".

Сегодня ему исполнилось 49 лет. Фокус по этому случаю рассказывает, что известно о личной жизни Блума и другие интересные факты об актере, который активно поддерживает Украину.

Орландо Блум — начало карьеры

Именинник решил стать актером после просмотра фильма "Мошенник" с Полом Ньюманом. Дебют на сцене состоялся еще в детстве, когда Орландо принял участие в нескольких школьных постановках. В 1993 году в возрасте 16 лет Блум отправился в Лондон и провел два сезона, играя на сцене Национального молодежного театра, после чего получил грант на годичное обучение в Британско-американской академии драматического искусства.

В 1996 году именинник дебютировал на телевидении в нескольких эпизодах сериала "Несчастный случай", а в 1997 году впервые появился на киноэкране — в биографической драме "Уайльд" со Стивеном Фраем и Джудом Лоу в главных ролях.

Відео дня

Впоследствии были культовые роли Леголаса во "Властелине колец" и Уилла Тернера в "Пиратах Карибского моря", которые принесли Блуму мировую известность.

Орландо Блум в "Пиратах Карибского моря" Фото: Кадр из фильма

Блум сыграл Леголаса во "Властелине колец" Фото: Кадр из фильма

Личная жизнь

Именинник в свое время был в отношениях с американской актрисой Кейт Босворт. Ходили также слухи о романах с Умой Турман, Кирстен Данст, Сиенной Миллер, Джессикой Биль, Пенелопой Крус, Наоми Харрис, Дженнифер Энистон.

В июле 2010 года актер женился на австралийской модели Миранде Керр. В 2011 году у них родился сын Флинн. А в 2013-м пара разошлась.

С 2016 года Орландо начал встречаться с певицей Кэти Перри. В 2020 она родила дочь Дейзи Дав Блум. А 11 июня 2025 года в СМИ появились сообщения, что Перри и Блум разошлись. Впоследствии стало известно, что артистка встречается с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо.

Кроме того, летом 2025 года Блума заметили, когда он обнимал таинственную женщину на предсвадебном праздновании основателя Amazon Джеффа Безоса в Венеции.

Орландо Блум и Кэти Перри Фото: katyperry/instagram

Интересные факты об актере

Хобби Блума — экстремальные виды спорта (скайдайвинг, серфинг, прыжки с парапланом, сноубординг). Также он увлекается скульптурой, фотографией и автомобилями. Блум является болельщиком футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Более того, Орландо — буддист. В 2004 году он стал членом организации Соку Гаккай. Также присоединился к организации по защите экологии. В поддержку кампании именинник обновил свой дом в Лондоне, поставив солнечные батареи, распределяет мусор для переработки и утилизирует использованные лампочки.

В частности, актер имеет две татуировки: цифра 9 на эльфийском языке на запястье и изображение солнца возле пупка.

Орландо Блум в 2006 году Фото: Википедия

Орландо Блум в 2008 году Фото: Википедия

Орландо Блум в 2010 году Фото: Википедия

Орландо Блум в 2025 году Фото: Instagram

Орландо Блум и Украина

Еще в апреле 2016 года актер посетил Украину как посол ЮНИСЕФ и встретился со своими украинскими фанатами. Актер приехал в Святогорск, Краматорск, Славянск, Мариуполь, Киев и Харьков.

После начала широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году Блум не изменил своим принципам. В марте актер прибыл в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам. А в 2023 году в Киеве побывал в детском реабилитационном центре, а в Ирпене участвовал в мероприятии по минной безопасности вместе с детьми.

Актер также тогда встретился с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Орландо Блум поддерживает Украину много лет Фото: Википедия

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Орландо Блум выразил поддержку Украине на премьере фильма Deep Cover.

Британский актер украсил обложку журнала Perfect.

Также Фокус писал о первых публичных кадрах дочери Блума и Перри.