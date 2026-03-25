Скандальный бизнесмен из Киева заявил, что дарил других мужчин своей жене: "Можно отдохнуть"

Юрий Чернецкий поделился откровенными подробностями своей личной жизни, в частности рассказал о нестандартных подарках, которые делал для своей жены.

По его словам, речь идет о приглашении других мужчин — в частности известных моделей и мужчин, которые появлялись на обложках журналов. Об этом он рассказал в программе "Детектор лжи".

Чернецкий отметил, что такой формат отношений является для него комфортным и даже удобным.

"Это возможность отдохнуть: можно сидеть в стороне, наблюдать, как она проводит время с тремя мужчинами, и искренне радоваться за нее, не напрягаясь", — рассказал он.

Кто такой Юрий Чернецкий

Юрий Чернецкий — украинский бизнесмен из Киева, который стал известным не столько благодаря предпринимательской деятельности, сколько из-за скандалов и криминальных историй. Его связывают с сетью барбершопов, а также с тусовочной и светской жизнью столицы.

Наибольшее внимание к себе Чернецкий привлек после уголовного дела: в 2022 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за сбыт наркотиков, из-за чего его называли поставщиком для столичной элиты. Впрочем, впоследствии приговор частично отменили, а дело направили на новое рассмотрение, в результате чего он оказался на свободе во время дальнейших судебных процессов.

