Скандальний бізнесмен із Києва заявив, що дарував інших чоловіків своїй дружині: "Можна відпочити"

Юрій Чернецький поділився відвертими подробицями свого особистого життя, зокрема розповів про нестандартні подарунки, які робив для своєї дружини.

За його словами, йдеться про запрошення інших чоловіків — зокрема відомих моделей та чоловіків, які з’являлися на обкладинках журналів. Про це він розповів у програмі "Детектор брехні".

Чернецький зазначив, що такий формат стосунків є для нього комфортним і навіть зручним.

"Це можливість відпочити: можна сидіти осторонь, спостерігати, як вона проводить час із трьома чоловіками, і щиро радіти за неї, не напружуючись", — розповів він.

Хто такий Юрій Чернецький

Юрій Чернецький — український бізнесмен із Києва, який став відомим не стільки завдяки підприємницькій діяльності, скільки через скандали та кримінальні історії. Його пов’язують із мережею барбершопів, а також із тусовочним і світським життям столиці.

Найбільшу увагу до себе Чернецький привернув після кримінальної справи: у 2022 році його засудили до п’яти років позбавлення волі за збут наркотиків, через що його називали постачальником для столичної еліти. Втім, згодом вирок частково скасували, а справу направили на новий розгляд, унаслідок чого він опинився на волі під час подальших судових процесів.

