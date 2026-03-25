Путиниста Баскова "поблагодарили" за поддержку ВСУ: украинцы запустили ироничный флешмоб (фото)
Российский певец и известный сторонник кремлевского режима Николай Басков оказался в центре ироничного флешмоба в соцсетях после своей активности в Threads.
Под одним из его постов украинские пользователи начали массово оставлять саркастические комментарии, в которых "благодарили" артиста за якобы финансовую поддержку Вооруженных сил Украины.
К обсуждению присоединился и официальный аккаунт Министерства обороны Украины, опубликовав ироничное сообщение:
"Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные донаты в поддержку ВСУ! Отдельная благодарность за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине..."
Впоследствии этот комментарий был удален самим певцом, однако пользователи успели сделать скриншоты и распространить его по сети.
В комментариях под постом Баскова украинцы продолжили волну сарказма:
- "Спасибо большое, что выбрали сторону света и добра";
- "Говорят, что российские исполнители очень часто делают пожертвования на ВСУ";
- "Николай, большое спасибо за пожертвования на ВСУ";
- "Николай, спасибо, что помогли закрыть сбор "Азова";
- "Николай, я как гражданин Украины выражаю вам безграничную благодарность за помощь нашим воинам в борьбе с московскими оккупантами".
При этом никаких реальных подтверждений того, что Басков помогает украинской армии, конечно, не существует. Вероятно, такая волна "благодарностей" является частью иронической информационной кампании: пользователи намеренно создают видимость поддержки ВСУ со стороны российского артиста. Это может привлечь внимание российских органов к его страницам в соцсетях и потенциально вызвать для него проблемы в РФ.
