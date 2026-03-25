Путиниста Баскова "поблагодарили" за поддержку ВСУ: украинцы запустили ироничный флешмоб (фото)

Российский певец и известный сторонник кремлевского режима Николай Басков оказался в центре ироничного флешмоба в соцсетях после своей активности в Threads.

Под одним из его постов украинские пользователи начали массово оставлять саркастические комментарии, в которых "благодарили" артиста за якобы финансовую поддержку Вооруженных сил Украины.

К обсуждению присоединился и официальный аккаунт Министерства обороны Украины, опубликовав ироничное сообщение:

"Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные донаты в поддержку ВСУ! Отдельная благодарность за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине..."

Впоследствии этот комментарий был удален самим певцом, однако пользователи успели сделать скриншоты и распространить его по сети.

Відео дня

Комментарий МОУ Баскову в Threads Фото: Threads

В комментариях под постом Баскова украинцы продолжили волну сарказма:

"Спасибо большое, что выбрали сторону света и добра";

"Говорят, что российские исполнители очень часто делают пожертвования на ВСУ";

"Николай, большое спасибо за пожертвования на ВСУ";

"Николай, спасибо, что помогли закрыть сбор "Азова";

"Николай, я как гражданин Украины выражаю вам безграничную благодарность за помощь нашим воинам в борьбе с московскими оккупантами".

Комментарии украинцев под постом Баскова Фото: Threads

При этом никаких реальных подтверждений того, что Басков помогает украинской армии, конечно, не существует. Вероятно, такая волна "благодарностей" является частью иронической информационной кампании: пользователи намеренно создают видимость поддержки ВСУ со стороны российского артиста. Это может привлечь внимание российских органов к его страницам в соцсетях и потенциально вызвать для него проблемы в РФ.

Кроме того, российский актер Сергей Безруков, который поддерживал политику Путина в отношении Украины еще с 2014 года, неожиданно признал провал российской армии.