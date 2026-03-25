Путіністу Баскову "подякували" за підтримку ЗСУ: українці запустили іронічний флешмоб (фото)

Російський співак і відомий прихильник кремлівського режиму Микола Басков опинився в центрі іронічного флешмобу в соцмережах після своєї активності у Threads.

Під одним із його дописів українські користувачі почали масово залишати саркастичні коментарі, в яких "дякували" артисту за нібито фінансову підтримку Збройних сил України.

До обговорення долучився й офіційний акаунт Міністерства оборони України, опублікувавши іронічне повідомлення:

"Ніколай, від імені всього українського народу висловлюємо щиру подяку за мільйонні донати на підтримку ЗСУ! Окрема подяка за надані координати особливо важливих для РФ військових стратегічних об'єктів. Хлопці відпрацювали вдало, а ваша нагорода чекає на вас в Україні…"

Згодом цей коментар був видалений самим співаком, однак користувачі встигли зробити скриншоти та поширити його мережею.

Відео дня

Коментар МОУ Баскову в Threads Фото: Threads

У коментарях під дописом Баскова українці продовжили хвилю сарказму:

"Щиро дякую, що обрали сторону світла і добра";

"Кажуть, що російські виконавці дуже часто роблять пожертви на ЗСУ";

"Миколо, велике спасибі за пожертви на ЗСУ";

"Микола, дякуємо, що допомогли закрити збір "Азову";

"Микола, я як громадянин України висловлюю вам безмежну вдячність за допомогу нашим воїнам у боротьбі з московськими окупантами".

Коментарі українців під дописом Баскова Фото: Threads

Водночас жодних реальних підтверджень того, що Басков допомагає українській армії, звісно, не існує. Ймовірно, така хвиля "подяк" є частиною іронічної інформаційної кампанії: користувачі навмисно створюють видимість підтримки ЗСУ з боку російського артиста. Це може привернути увагу російських органів до його сторінок у соцмережах і потенційно спричинити для нього проблеми в РФ.

