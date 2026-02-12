"Все пішло на зарплати генералів": Безруков визнав поразку Путіна в Україні

Російський актор Сергій Безруков, який підтримував політику Путіна щодо України ще з 2014 року, несподівано визнав провал російської армії. За його словами, весь бюджет був розкрадений, саме тому окупанти залишилися без засобів зв’язку.

Сергій Безруков записав в соціальних мережах відеозвернення, де чи не вперше почав відкрито критикувати вище керівництво РФ за неадекватні підходи до загарбницької війни, яку там продовжують вперто називати так званою "спеціальною воєнною операцією". Довіреного актора Путіна "підкосила" інформація про відключення росіянам системи супутникового зв’язку Starlink.

Безруков визнав поразку армії РФ

"Проєкт Starlink коштував 30 млрд доларів. Ми на спецоперацію витратили уже 450 млрд доларів. Зараз американці виключили нам Starlink. Тепер хлопці просять закупити їм радіостанції, тому що залишилися без зв’язку. Невже не можна було знайти ці нещасні 30 млрд і зробити щось схоже на Starlink? Все на зарплати генералів пішло?" — поцікавився путініст.

Відео дня

Його звернення опублікував у своєму Facebook казахстанський активіст Ержан Тургумбай.

"Виходить, "росіяни" 4 роки використовували Starlink у війні проти українців, зносили міста, вбивали мирних громадян. Що це означає? Так і мало бути? І так, хіба Безруков не дискредитує російську армію, треба б справу порушити і того, хто на СВО — заговорився. Куди дивиться слідчий комітет і Бастрикін з лупою?" — пише він.

Позиція Сергія Безрукова

Для контексту: Сергій Безруков — російський актор театру та кіно. У березні 2014 року він підтримав анексію Криму, а в серпні 2015 року СБУ внесла актора до список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

З 20 липня 2022 року знаходиться під персональними санкціями ЄС і Канади у зв'язку з підтримкою війни. У 2018 та 2024 роках був у списку довірених осіб Путіна на "виборах" президента.

Сергій Безруков тотально підтримує позицію Володимира Путіна Фото: Wikipedia

Після початку повномасштабного вторгнення Безруков опублікував пост у своїх соцмережах, підтримавши російську армію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогер Богдан Беспалов раптово зник зі своїх каналів: ходять чутки, що його мобілізували. Раніше блогер в інтервʼю Аліні Доротюк розповідав, що вже зустрічався з військовими ТЦК у Києві.

Українська блогерка та ведуча шоу "Ебаут" Наті Гресько долучилася до лав ЗСУ на початку 2024 року.

Крім того, український актор Дикого театру та популярних серіалів Петро Крилов добровільно долучився до лав ЗСУ.