"Все ушло на зарплаты генералов": Безруков признал поражение Путина в Украине

Российский актер Сергей Безруков, который поддерживал политику Путина в отношении Украины еще с 2014 года, неожиданно признал провал российской армии. По его словам, весь бюджет был разворован, именно поэтому оккупанты остались без средств связи.

Сергей Безруков записал в социальных сетях видеообращение, где едва ли не впервые начал открыто критиковать высшее руководство РФ за неадекватные подходы к захватнической войне, которую там продолжают упорно называть так называемой "специальной военной операцией". Доверенного актера Путина "подкосила" информация об отключении россиянам системы спутниковой связи Starlink.

Безруков признал поражение армии РФ

"Проект Starlink стоил 30 млрд долларов. Мы на спецоперацию потратили уже 450 млрд долларов. Сейчас американцы исключили нам Starlink. Теперь ребята просят закупить им радиостанции, потому что остались без связи. Неужели нельзя было найти эти несчастные 30 млрд и сделать что-то похожее на Starlink? Все на зарплаты генералов ушло?" — поинтересовался путинист.

Его обращение опубликовал в своем Facebook казахстанский активист Ержан Тургумбай.

"Получается, "русские" 4 года использовали Starlink в войне против украинцев, сносили города, убивали мирных граждан. Что это значит? Так и должно было быть? И да, разве Безруков не дискредитирует российскую армию, надо бы дело возбудить и того, кто на СВО — заговорился. Куда смотрит следственный комитет и Бастрыкин с лупой?" — пишет он.

Позиция Сергея Безрукова

Для контекста: Сергей Безруков — российский актер театра и кино. В марте 2014 года он поддержал аннексию Крыма, а в августе 2015 года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

С 20 июля 2022 года находится под персональными санкциями ЕС и Канады в связи с поддержкой войны. В 2018 и 2024 годах был в списке доверенных лиц Путина на "выборах" президента.

Сергей Безруков тотально поддерживает позицию Владимира Путина Фото: Wikipedia

После начала полномасштабного вторжения Безруков опубликовал пост в своих соцсетях, поддержав российскую армию.

