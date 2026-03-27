"Это будет невероятно": Джоан Роулинг оценила первый тизер нового "Гарри Поттера"

Известная британская писательница и автор серии романов "Гарри Поттер" Джоан Роулинг отреагировала на первый тизер канала НВО к новому сериалу о мальчике-волшебнике. Его премьера должна состояться в декабре 2026 года.

Своим мнением относительно будущей работы она поделилась на своей странице в социальной сети X.

По словам Джоан Роулинг, она очень довольна новым тизером скандального сериала "Гарри Поттер и философский камень".

"Это будет невероятно. Я очень довольна", — написала она.

Но ее мнение не разделяют все зрители. Как пишет издание Deadline, реакция на тизер, который опубликовали на YouTube-канале НВО и его дочернем стриминге НВО Мах, оказалась неоднозначной. Часть фанатов саги о юном волшебнике, считают, что ролик слишком мрачный и не передает атмосферу оригинальной истории, которая вышла ранее.

"Это фэнтези-сериал, основанный на детских книгах, но в тизере нет ничего, что бы на это указывало — цветокоррекции, магии, причудливости, декораций и т.д.", — говорится в сообщении.

Поклонники снова обсуждают изменение внешности одного из главных персонажей — профессора Северуса Снейпа. Его сыграет актер Паапа Эссьеду, который появился в новом видео с дредами. Именно это решение создателей сериала вызывает также активные обсуждения среди фанов.

Фокус также писал о новом тизере сериала о "Гарри Поттере". Как пишет автор публикации, проект выглядит, как штаны, унаследованные от старшего брата. Очевидный вакуум новизны, хотя визуально "картинка" построена довольно интересно. Еще одной проблемой, которая привлекла внимание обозревателя, являются "искусственные" декорации, которым не хватает реалистичности, масштабности и объема. Хотелось бы более скрупулезной работы над деталями и меньше цифровой обработки и искусственного интеллекта, отмечает автор.

Напомним, что украинская актриса и модель получила роль в сериале о Гарри Поттере. Светлана Карабут сыграет профессора Септиму Вектор в новом сериале о мальчике-волшебнике. До этого Карабут уже появлялась в небольших ролях.