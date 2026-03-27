"Це буде неймовірно": Джоан Роулінг оцінила перший тизер нового "Гаррі Поттера"

Відома британська письменниця та авторка серії романів "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг відреагувала на перший тизер каналу НВО до нового серіалу про хлопчика-чарівника. Його прем'єра має відбутися в грудні 2026 року.

Своєю думкою щодо майбутньої роботи вона поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі X.

За словами Джоан Роулінг, вона дуже задоволена новим тизером скандального серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь".

"Це буде неймовірно. Я дуже задоволена", — написала вона.

Але її думку не поділяють усі глядачі. Як пише видання Deadline, реакція на тизер, який опублікували на YouTube-каналі НВО та його дочірньому стримінгу НВО Мах, виявилася неоднозначною. Частина фанатів саги про юного чарівника, вважають, що ролик занадто похмурий і не передає атмосферу оригінальної історії, яка вийшла раніше.

"Це фентезі-серіал, заснований на дитячих книгах, але в тизері немає нічого, що б на це вказувало — кольорокорекції, магії, химерності, декорацій тощо", — йдеться в повідомленні.

Шанувальники знову обговорюють зміну зовнішності одного з головних персонажів — професора Северуса Снейпа. Його зіграє актор Паапа Ессьеду, який з'явився у новому відео з дредами. Саме це рішення творців серіалу викликає також активні обговорення серед фанів.

Фокус також писав про новий тизеру серіалу про "Гаррі Поттера". Як пише автор публікації, проєкт виглядає, наче штани, успадковані від старшого брата. Очевидний вакуум новизни, хоча візуально "картинка" побудована доволі цікаво. Ще однією проблемою, яка привернула увагу оглядача, є "штучні" декорації, яким бракує реалістичності, масштабності та об’єму. Хотілося б більш скрупульозної роботи над деталями й менше цифрової обробки та штучного інтелекту, зазначає автор.

Нагадаємо, що українська акторка та модель отримала роль в серіалі про Гаррі Поттера. Світлана Карабут зіграє професорку Септіму Вектор у новому серіалі про хлопчика-чарівника. До цього Карабут вже з'являлась у невеличких ролях.