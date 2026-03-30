Не старость: от чего на самом деле умер муж королевы Елизаветы II

Автор историк Хьюго Уикерс выпустил новую биографию, где раскрыл истинную причину смерти мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Оказывается, что это была не старость, как сообщалось ранее, а онкология.

Последний восемь лет своей жизни принц Филипп боролся с раком поджелудочной железы. Еще в 2013 году это заболевание ему диагностировали врачи. Об этом говорится в опубликованном отрывке из биографии, пишет Daily Mail.

В тексте говорится, что заболевание было неоперабельным, и после первоначальной госпитализации его выписали домой для восстановления.

"Врачи обнаружили тень на его поджелудочной железе и сделали разрез прямо поперек желудка. Вердикт был поставлен: неоперабельный рак поджелудочной железы", — пишет Уикерс в своей новой книге "Королева Елизавета II: Личная история".

Хьюго Уикерс пишет, что тогда во время выздоровления 91-летнего Филиппа. Многие люди считали, что возможно, больше никогда не увидят его на публике. Но, "как всегда, герцог перехитрил пессимистов".

После непродолжительного пребывания в Вуд-Фарме в поместье Сандрингем в Норфолке принц Филипп вернулся к исполнению своих обязанностей в августе 2013 года. Он продолжал работал вплоть до 2017 года. А дальше он проводил свое время в основном на ферме Вуд-фарм.

Когда принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, через два месяца ему исполнилось бы 100 лет, в Виндзорском замке сообщили, что причиной смерти стала "возрастная болезнь".

Но автор биографии пишет, что муж королевы "не хотел доживать до своего 100-летия", потому что ему "не нравилась суета, сопровождающая подобные мероприятия".

"В последнюю ночь своей жизни он ускользнул от медсестер, прошмыгнул по коридору на ходунках, взял себе пива и выпил его в Дубовой комнате", — рассказывает Уикерс, описывая последние часы жизни принца.

Хьюго Уикерс рассказал, что принц Филипп умер тихо.

"На следующее утро он встал, принял ванну, сказал, что плохо себя чувствует, и тихо умер. На данный момент он прожил с раком поджелудочной железы почти восемь лет — намного дольше, чем обычно длится жизнь с момента постановки диагноза", — пишет автор книги.

Королевы Елизаветы II тогда не было рядом в его последние минуты жизни. И, пишут в книге, она, была "разъярена от того, что, как это часто бывало в жизни, Филипп ушел, не попрощавшись".

