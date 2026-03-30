Не старість: від чого насправді помер чоловік королеви Єлизавети II

Автор історик Г’юго Вікерс випустив нову біографію, де розкрив справжню причину смерті чоловіка королеви Єлизавети II — принца Філіпа, герцога Единбурзького. Виявляється, що це була не старість, як повідомляли раніше, а онкологія.

Останній вісім років свого життя принц Філіп боровся із раком підшлункової залози. Ще у 2013 році це захворювання йому діагностували лікарі. Про це йдеться в опублікованому уривку з біографії, пише Daily Mail.

У тексті йдеться, що захворювання було неоперабельним, і після початкової госпіталізації його виписали додому для відновлення.

"Лікарі виявили тінь на його підшлунковій залозі і зробили розріз прямо поперек шлунка. Вердикт був поставлений: неоперабельний рак підшлункової залози", — пише Вікерс у своїй новій книжці "Королева Єлизавета II: Особиста історія".

Г’юго Вікерс пише, що тоді під час одужання 91-річного Філіпа. Багато людей вважали, що можливо, більше ніколи не побачать його на публіці. Але, "як завжди, герцог перехитрив песимістів".

Після нетривалого перебування у Вуд-Фармі в маєтку Сандрінгем у Норфолку принц Філіп повернувся до виконання своїх обов'язків у серпні 2013 року. Він продовжував працював аж до 2017 року. А далі він проводив свій час здебільшого на фермі Вуд-фарм.

Коли принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, за два місяці йому виповнилося б 100 років, у Віндзорському замку повідомили, що причиною смерті стала "вікова хвороба".

Але автор біографії пише, що чоловік королеви "не хотів доживати до свого 100-річчя", бо йому "не подобалася метушня, що супроводжує подібні заходи".

"В останню ніч свого життя він вислизнув від медсестер, прошкутильгав коридором на ходунках, взяв собі пива і випив його в Дубовій кімнаті", — розповідає Вікерс, описуючи останні години життя принца.

Г’юго Вікерс розповів, що принц Філіп помер тихо.

"Наступного ранку він встав, прийняв ванну, сказав, що погано почувається, і тихо помер. На цей момент він прожив із раком підшлункової залози майже вісім років — набагато довше, ніж зазвичай триває життя від моменту постановки діагнозу", — пише автор книги.

Королеви Єлизавети II тоді не було поруч в його останні хвилини життя. І, пишуть у книзі, вона, була "розлючена від того, що, як це часто бувало в житті, Філіп пішов, не попрощавшись".

