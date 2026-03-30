Американская мечта для избранных: что известно о городе Палм-Бич, где живет Трамп

Этот город во Флориде, самым известным жителем которого является президент США, представляет собой настоящий анклав для миллиардеров, куда "простые смертные", конечно, смогут въехать, но у них не хватит денег остаться.

Население Палм-Бич составляет порядка 10 000 человек. Из них – 64 миллиардеров и "обычных" миллионеров и один президент США. Дональд Трамп потратил кучу денег, чтобы попасть в это избранное общество, купив огромное поместье Мар-а-Лаго. И понимание того, что это за местно, поможет разобраться тем, кто никогда не бывал во Флориде, что такое "идеальная американская мечта", пишет The Telegraph.

Палм-Бич - это любимый город для миллиардеров США

Палм-Бич называют городом "старой гвардии", богачей, которые представляют собой американскую аристократию. Примечательно, но пальмы, которые дали ему название, тут не росли. Когда в 1878 году грузовое судно "Провиденсия" село на мель, первые поселенцы спасли экипаж и вместе с ним 20 000 кокосовых орехов, которые тут отлично прижились.

В Палм-Бич нет мусора, ведь за него предусмотрен штраф в 100 долларов, а прогулка по городу немного напоминает визит на съемочную площадку фильма. Все здесь прекрасно, начиная от идеальных газонов, так как искусственная трава тут запрещена, до золотистых пляжей и магазинов, которые изысканнее, чем на Пятой авеню.

Город славится своей архитектурой, но это не стиль ар-деко, который обычно ассоциируется с такими флоридскими городами, как Майами. Вместо этого, в 1910-х и 1920-х годах экстравагантный архитектор Аддисон Мицнер создал стиль средиземноморского возрождения – сочетание Французской Ривьеры, Венеции и Марокко с примесью британского колониального стиля. Он жил на вилле Мицнер на Уорт-авеню, и это до сих пор главный торговый и ресторанный район Палм-Бич.

Отель White Elephant, с архитектурной точки зрения, более цельный, чем многие его соседи. Построенный в 1924 году как палаццо в итальянском стиле, он располагает всего 32 номерами и люксами, а также отмеченным наградами рестораном. Однако именно дополнительные удобства делают его таким типичным для Палм-Бич. К услугам гостей частный клуб Cove Club с плавучим причалом и беседками; бесплатный автомобиль BMW для поездок по острову; бассейн, где каждый час к вашему шезлонгу приносят угощения – в Палм-Бич небольшие роскошные мелочи имеют значение.

В соседях у Трампа очень богатые люди из "старой гвардии" США

В особняках острова побывали Ротшильды, Вандербильты, президенты и члены европейских королевских семей. Еще до эпохи Мицнера богатые люди приезжали в Палм-Бич на зиму, спасаясь от холода северных штатов. И играть в поло, который уже давно стал видом спорта для самых богатых. Ассоциация поло США была основана в 1890 году, и эта игра по-прежнему является одним из главных событий зимы, а воскресное поло – одним из основных светских мероприятий. На игру можно забронировать столик с шампанским Veuve Clicquot, а на шведском столе подают лобстеров.

Здесь есть гольф , изысканные рестораны и множество культурных достопримечательностей, но нет ночных клубов. Местные жители говорят, что богатство тут "сдержанное" и никто не обращает внимания на знаменитостей.

Здесь действуют строгие правила строительства – вы даже не можете построить стену вокруг своего многомиллионного дома, хотя вам разрешается высаживать живую изгородь любой высоты (обычно цветущую, чтобы добавить атмосферы). Мусор вывозится пять раз в неделю, а мусорные баки собираются внутри дома.

"Никто не хочет видеть мусорный бак. И у нас нет тюрьмы. Но, конечно, у нас нет и преступности. Вы увидите полицию повсюду». Все это, пожалуй, веские причины, по которым почтовый индекс города – 33480 – всегда входит в число самых богатых в США", — говорит местный экскурсовод Лесли Дайвер.

Однако самым известным особняком в Палм-Бич является Мар-а-Лаго, еще один национальный исторический памятник острова, построенный для наследницы Марджори Мерриуэзер Пост и завершенный в 1927 году. Название означает "от моря до озера", поскольку поместье простирается по всей ширине острова. Роскошный интерьер (итальянский мрамор, 30 000 испанских и португальских плиток, черепица ручной работы из кубинского замка) отражает статус первой владелицы как светской дамы, но после ее смерти она великодушно завещала его Службе национальных парков США для использования в качестве зимней Белой резиденции. Довольно неожиданно, правительство решило, что не может позволить себе содержать дом, и его чуть не снесли, прежде чем он получил статус исторического памятника в 1980 году.

Пять лет спустя его купил Дональд Дж. Трамп и добавил к 58 спальням и 33 ванным комнатам огромный бальный зал. Он стал, как и задумывала Марджори, де-факто зимней Белой резиденцией, и трудно представить себе лучшее место для того, чтобы произвести впечатление на иностранных лидеров и высокопоставленных лиц .

"Совершенно идеальный, пусть и не совсем реальный, Палм-Бич предлагает настоящий кусочек американской мечты", — резюмирует Лесли.

Напомним, в начале 2026 года мужчина пытался прорваться в особняк Трампа, но его застрелила полиция.

Также имение Трампа Мар-а-Лаго попало в новости, когда президент США встречался там с Владимиром Зеленским. В роскошном особняке подавали сосиски в тесте.