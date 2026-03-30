Американська мрія для обраних: що відомо про місто Палм-Біч, де живе Трамп

Це місто у Флориді, найвідомішим жителем якого є президент США, є справжнім анклавом для мільярдерів, куди "прості смертні", звісно, зможуть в'їхати, але у них не вистачить грошей залишитися.

Населення Палм-Біч становить близько 10 000 осіб. З них — 64 мільярдерів і "звичайних" мільйонерів і один президент США. Дональд Трамп витратив купу грошей, щоб потрапити в це вибране суспільство, купивши величезний маєток Мар-а-Лаго. І розуміння того, що це за місцевість, допоможе розібратися тим, хто ніколи не бував у Флориді, що таке "ідеальна американська мрія", пише The Telegraph.

Палм-Біч — це улюблене місто для мільярдерів США

Палм-Біч називають містом "старої гвардії", багатіїв, які представляють собою американську аристократію. Примітно, але пальми, які дали йому назву, тут не росли. Коли 1878 року вантажне судно "Провіденсія" сіло на мілину, перші поселенці врятували екіпаж і разом з ним 20 000 кокосових горіхів, які тут чудово прижилися.

У Палм-Біч немає сміття, адже за нього передбачено штраф у 100 доларів, а прогулянка містом трохи нагадує візит на знімальний майданчик фільму. Усе тут прекрасно, починаючи від ідеальних газонів, оскільки штучна трава тут заборонена, до золотистих пляжів і магазинів, які вишуканіші, ніж на П'ятій авеню.

Місто славиться своєю архітектурою, але це не стиль ар-деко, який зазвичай асоціюється з такими флоридськими містами, як Маямі. Натомість у 1910-х і 1920-х роках екстравагантний архітектор Аддісон Міцнер створив стиль середземноморського відродження — поєднання Французької Рив'єри, Венеції та Марокко з домішкою британського колоніального стилю. Він жив на віллі Міцнер на Уорт-авеню, і це досі головний торговий і ресторанний район Палм-Біч.

Готель White Elephant, з архітектурної точки зору, більш цілісний, ніж багато його сусідів. Побудований 1924 року як палаццо в італійському стилі, він має в своєму розпорядженні лише 32 номери та люкси, а також відзначений нагородами ресторан. Однак саме додаткові зручності роблять його таким типовим для Палм-Біч. До послуг гостей приватний клуб Cove Club з плавучим причалом і альтанками; безкоштовний автомобіль BMW для поїздок островом; басейн, де щогодини до вашого шезлонга приносять частування — у Палм-Біч невеликі розкішні дрібниці мають значення.

У сусідах у Трампа дуже багаті люди зі "старої гвардії" США

В особняках острова побували Ротшильди, Вандербільти, президенти і члени європейських королівських сімей. Ще до епохи Міцнера багаті люди приїжджали в Палм-Біч на зиму, рятуючись від холоду північних штатів. І грати в поло, яке вже давно стало видом спорту для найбагатших. Асоціація поло США була заснована 1890 року, і ця гра, як і раніше, є однією з головних подій зими, а недільне поло — одним з основних світських заходів. На гру можна забронювати столик із шампанським Veuve Clicquot, а на шведському столі подають лобстерів.

Тут є гольф, вишукані ресторани і безліч культурних пам'яток, але немає нічних клубів. Місцеві жителі кажуть, що багатство тут "стримане" і ніхто не звертає уваги на знаменитостей.

Тут діють суворі правила будівництва — ви навіть не можете побудувати стіну навколо свого багатомільйонного будинку, хоча вам дозволяється висаджувати живопліт будь-якої висоти (зазвичай квітучий, щоб додати атмосфери). Сміття вивозять п'ять разів на тиждень, а сміттєві баки збирають усередині будинку.

"Ніхто не хоче бачити сміттєвий бак. І в нас немає в'язниці. Але, звісно, у нас немає і злочинності. Ви побачите поліцію всюди". Усе це, мабуть, вагомі причини, через які поштовий індекс міста — 33480 — завжди входить до числа найбагатших у США", — каже місцева екскурсовод Леслі Дайвер.

Маєток Мар-а-Лаго

Дональд Трамп витратив дуже багато грошей, щоб стати мешканцем Палм-Біч

Однак найвідомішим особняком у Палм-Біч є Мар-а-Лаго, ще одна національна історична пам'ятка острова, збудована для спадкоємиці Марджорі Мерріуезер Пост і завершена 1927 року. Назва означає "від моря до озера", оскільки маєток простягається по всій ширині острова. Розкішний інтер'єр (італійський мармур, 30 000 іспанських і португальських плиток, черепиця ручної роботи з кубинського замку) відображає статус першої власниці як світської леді, але після її смерті вона великодушно заповідала його Службі національних парків США для використання в якості зимової Білої резиденції. Досить несподівано, уряд вирішив, що не може дозволити собі утримувати будинок, і його ледь не знесли, перш ніж він отримав статус історичної пам'ятки 1980 року.

П'ять років потому його купив Дональд Дж. Трамп і додав до 58 спалень і 33 ванних кімнат величезний бальний зал. Він став, як і задумувала Марджорі, де-факто зимовою Білою резиденцією, і важко уявити собі краще місце для того, щоб справити враження на іноземних лідерів і високопоставлених осіб.

"Абсолютно ідеальний, нехай і не зовсім реальний, Палм-Біч пропонує справжній шматочок американської мрії", — резюмує Леслі.

