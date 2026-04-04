Я посетил 88 стран — это самое странное место на планете (фото)

После посещения 88 стран мира Антарктида оказалась самым странным и одновременно неожиданным местом на планете. Ледяной континент, лишенный постоянного населения, открылся не только как природное чудо, но и как пространство, где существует жизнь, сообщество и даже проявления ЛГБТ+ видимости.

Путешествие в Антарктиду сложно сравнить с любым другим опытом. Добраться сюда непросто: большинство территорий доступны только ученым, а туристические визиты строго ограничены. Именно поэтому попадание на континент часто связано либо с исследовательской деятельностью, либо с экспедиционными круизами, пишет тревел-журналист Калум Максвигган для Metro.

Polar Pride: самый закрытый прайд в мире

По словам журналиста, одной из уникальных особенностей Антарктиды является празднование Polar Pride — ежегодного события 18 ноября, посвященного ЛГБТ+ людям, работающим в полярных исследованиях. В отличие от традиционных прайдов, эта инициатива не является публичной: ее отмечают непосредственно на исследовательских станциях, разбросанных по всему континенту.

Калум сообщил, что попытки попасть на одну из таких станций оказались безуспешными из-за строгих логистических ограничений. Даже международные инициативы, в частности идея провести совместное празднование с участием представителей разных стран на острове Кинг-Джордж, не удалось реализовать из-за сложных условий Антарктиды.

Символическая поддержка даже на расстоянии

Впрочем, даже на расстоянии континент продемонстрировал свою уникальность, отмечает Максвигган. Символическое фото радужного флага среди бесконечного белого пейзажа стало напоминанием о том, что видимость и поддержка ЛГБТ+ сообщества существуют даже в самых отдаленных точках мира.

Журналист Калум Максвигган Фото: Metro

Другой взгляд через экспедиции

Альтернативой стали экспедиционные путешествия, которые позволяют увидеть Антарктиду с другой стороны, считает путешественник. На борту одного из таких судов ему удалось встретить людей, для которых этот континент имеет особое значение: однополые пары, празднующие годовщины, или путешествующие по миру, подчеркивая важность открытости.

Неожиданные символы многообразия

Неожиданным открытием для Калума стали и сами обитатели Антарктиды. Пингвины, известные своими однополыми парами, стали символическим отражением многообразия в природе. А знакомство с работницей почтового отделения на континенте, которая открыто идентифицирует себя как квир, только подчеркнуло: ЛГБТ+ люди есть везде.

Место, которое трудно сравнить

Журналист подытожил, что Антарктида отличается не только своими пейзажами или климатом. Ее уникальность заключается в сочетании абсолютной изоляции и человеческих историй, которые находят место даже здесь. Именно это делает ее, среди десятков посещенных стран, наиболее странным и одновременно одним из самых трогательных мест на планете.

