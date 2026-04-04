Я відвідав 88 країн — це найбільш дивне місце на планеті (фото)

Після відвідин 88 країн світу Антарктида виявилася найбільш дивним і водночас несподіваним місцем на планеті. Крижаний континент, позбавлений постійного населення, відкрився не лише як природне диво, а й як простір, де існує життя, спільнота і навіть прояви ЛГБТ+ видимості.

Подорож до Антарктиди складно порівняти з будь-яким іншим досвідом. Дістатися сюди непросто: більшість територій доступні лише науковцям, а туристичні візити суворо обмежені. Саме тому потрапляння на континент часто пов’язане або з дослідницькою діяльністю, або з експедиційними круїзами, пише тревел-журналіст Калум Максвігган для Metro.

Polar Pride: найзакритіший прайд у світі

За словами журналіста, однією з унікальних особливостей Антарктиди є відзначення Polar Pride — щорічної події 18 листопада, присвяченої ЛГБТ+ людям, які працюють у полярних дослідженнях. На відміну від традиційних прайдів, ця ініціатива не є публічною: її відзначають безпосередньо на дослідницьких станціях, розкиданих по всьому континенту.

Калум повідомив, що спроби потрапити на одну з таких станцій виявилися безуспішними через суворі логістичні обмеження. Навіть міжнародні ініціативи, зокрема ідея провести спільне святкування за участі представників різних країн на острові Кінг-Джордж, не вдалося реалізувати через складні умови Антарктиди.

Символічна підтримка навіть на відстані

Втім, навіть на відстані континент продемонстрував свою унікальність, зазначає Максвігган. Символічне фото райдужного прапора серед нескінченного білого пейзажу стало нагадуванням про те, що видимість і підтримка ЛГБТ+ спільноти існують навіть у найвіддаленіших точках світу.

Журналіст Калум Максвігган Фото: Metro

Інший погляд через експедиції

Альтернативою стали експедиційні подорожі, які дозволяють побачити Антарктиду з іншого боку, вважає мандрівник. На борту одного з таких суден йому вдалося зустріти людей, для яких цей континент має особливе значення: одностатеві пари, що святкують річниці, або подорожують світом, підкреслюючи важливість відкритості.

Несподівані символи різноманіття

Несподіваним відкриттям для Калума стали й самі мешканці Антарктиди. Пінгвіни, відомі своїми одностатевими парами, стали символічним відображенням різноманіття в природі. А знайомство з працівницею поштового відділення на континенті, яка відкрито ідентифікує себе як квір, лише підкреслило: ЛГБТ+ люди є всюди.

Місце, яке важко порівняти

Журналіст підсумував, що антарктида вирізняється не лише своїми пейзажами чи кліматом. Її унікальність полягає в поєднанні абсолютної ізоляції та людських історій, які знаходять місце навіть тут. Саме це робить її, серед десятків відвіданих країн, найбільш дивним і водночас одним із найзворушливіших місць на планеті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Як виглядає рекордний круїзний лайнер за $2 млрд з гігантським "будинком на дереві".

Українка розказала, скільки коштує поїздка на улюблене озеро мільйонерів.

Крім того, українка показала локацію на Троєщині в Києві, яка точно вразить навіть досвідченого туриста. Там, як виявилося, знімали фільм "Захар Беркут" і не тільки.