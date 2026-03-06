Тут знімали фільми: таємне місце на Троєщині, де перехоплює дух (фото)

Українка показала локацію на Троєщині в Києві, яка точно вразить навіть досвідченого туриста. Там, як виявилося, знімали фільм "Захар Беркут" і не тільки.

В Instagram жінка на імʼя Олександра поділилася кадрами з кіностудії, куди можна потрапити лише з групою на екскурсію.

Кіностудія на Троєщині

"Ви не повірите, але ці скелі знаходяться в Києві на Троєщині. І ви їх точно бачили", — почала свою розповідь авторка відео.

Тут знімали фільми "Захар Беркут", "Сторожова застава", "Скажене весілля", серіали та музичні кліпи.

"На реальних подвірʼях мешкають справжні кози. Вони такі лагідні та охайні", — зазначила жінка.

Кіноселище — великий натуральний майданчик для зйомок на кіностудії Film.ua. Там є дачний будиночок, затишна альтанка, а також ущелина і реконструйована середньовічна фортеця, гойдалки, озеро з піщаним берегом.

Зокрема, можна власними очима побачити карету з фільму "Довбуш".

"Знамениті скелі, звісно, вражають своїм розміром. Можна навіть пройти в печеру, щоб побачити, що там всередині і як вони зроблені. А от мох на скелях справжній. Кіноселище має і справжню фортецю. Деревʼяна триповерхова будівля з безліччю цікавих елементів та реквізитів", — розповіла авторка ролика.

Реакція мережі

У коментарях українці обговорюють побачене:

"Кожен мешканець Трої знає це місце".

"Теж тут була як раз під час екскурсії. "Каньйон" справив найбільше враження".

"Чого ж собі яка краса у нас підносом, а ми їздимо за кордон. Тож давайте підтримувати нашого виробника і нашу землю, і нашу націю, і нашу красу".

"Вау, живу недалеко і не знала".

