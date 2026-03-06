Здесь снимали фильмы: тайное место на Троещине, где перехватывает дух (фото)

Украинка показала локацию на Троещине в Киеве, которая точно впечатлит даже искушенного туриста. Там, как оказалось, снимали фильм "Захар Беркут" и не только.

В Instagram женщина по имени Александра поделилась кадрами из киностудии, куда можно попасть только с группой на экскурсию.

Киностудия на Троещине

"Вы не поверите, но эти скалы находятся в Киеве на Троещине. И вы их точно видели", — начала свой рассказ автор видео.

Здесь снимали фильмы "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Скажене весілля", сериалы и музыкальные клипы.

"На реальных дворах живут настоящие козы. Они такие ласковые и опрятные", — отметила женщина.

Кинодеревня — большая натуральная площадка для съемок на киностудии Film.ua. Там есть дачный домик, уютная беседка, а также ущелье и реконструированная средневековая крепость, качели, озеро с песчаным берегом.

В частности, можно собственными глазами увидеть карету из фильма "Довбуш".

Киностудия на Троещине Фото: Instagram

Карета из фильма "Довбуш" Фото: Instagram

Дом из сериала "Танька и Володька" Фото: Instagram

"Знаменитые скалы, конечно, поражают своим размером. Можно даже пройти в пещеру, чтобы увидеть, что там внутри и как они сделаны. А вот мох на скалах настоящий. В кинодеревне есть и настоящая крепость. Деревянное трехэтажное здание с множеством интересных элементов и реквизитов", — рассказала автор ролика.

На территории есть козы Фото: Instagram

Крепость на территории Фото: Instagram

Как выглядит изнутри Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы обсуждают увиденное:

"Каждый житель Трои знает это место".

"Тоже здесь была как раз во время экскурсии. "Каньон" произвел самое большое впечатление".

"Чего же какая красота у нас подносом, а мы ездим за границу. Давайте поддерживать нашего производителя и нашу землю, и нашу нацию, и нашу красоту".

"Вау, живу недалеко и не знала".

