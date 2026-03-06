Здесь снимали фильмы: тайное место на Троещине, где перехватывает дух (фото)
Украинка показала локацию на Троещине в Киеве, которая точно впечатлит даже искушенного туриста. Там, как оказалось, снимали фильм "Захар Беркут" и не только.
В Instagram женщина по имени Александра поделилась кадрами из киностудии, куда можно попасть только с группой на экскурсию.
Киностудия на Троещине
"Вы не поверите, но эти скалы находятся в Киеве на Троещине. И вы их точно видели", — начала свой рассказ автор видео.
Здесь снимали фильмы "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Скажене весілля", сериалы и музыкальные клипы.
"На реальных дворах живут настоящие козы. Они такие ласковые и опрятные", — отметила женщина.
Кинодеревня — большая натуральная площадка для съемок на киностудии Film.ua. Там есть дачный домик, уютная беседка, а также ущелье и реконструированная средневековая крепость, качели, озеро с песчаным берегом.
В частности, можно собственными глазами увидеть карету из фильма "Довбуш".
"Знаменитые скалы, конечно, поражают своим размером. Можно даже пройти в пещеру, чтобы увидеть, что там внутри и как они сделаны. А вот мох на скалах настоящий. В кинодеревне есть и настоящая крепость. Деревянное трехэтажное здание с множеством интересных элементов и реквизитов", — рассказала автор ролика.
Реакция сети
В комментариях украинцы обсуждают увиденное:
- "Каждый житель Трои знает это место".
- "Тоже здесь была как раз во время экскурсии. "Каньон" произвел самое большое впечатление".
- "Чего же какая красота у нас подносом, а мы ездим за границу. Давайте поддерживать нашего производителя и нашу землю, и нашу нацию, и нашу красоту".
- "Вау, живу недалеко и не знала".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В нескольких десятках километров от Киева есть заброшенная киностудия, бутафорский городок, где снимали ряд известных сериалов и фильмов.
- Украинка по имени Анна рассказала, куда поехать из Киева на один день, чтобы перезагрузиться.
Кроме того, пара приехала отдыхать на Драгобрате, а 5 дней пребывания в Карпатах обошлись им в 65 тысяч гривен.