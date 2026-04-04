"Будто мы какие-то преступники": известный певец рассказал о проверке ТЦК

24-летний украинский певец Дмитрий Волканов прокомментировал ситуацию в Хмельницком, когда его команду остановили военные ТЦК.

Для проекта "Наедине с Гламуром" исполнитель рассказал, что из-за активных гастролей его бэнд часто проверяют в разных областях Украины. Дмитрий отметил, что все их учетные документы — в порядке.

Как Волканов общался с ТЦК

"У нас были сумасшедшие проверки, будто мы какие-то преступники. Почти в каждой области. И сотрудники ТЦК иногда с артистами общаются таким образом, что мне просто кажется, что я нарушаю закон. При том, что я говорю: "Господа, извините, но мне 24 года". Наша команда вся абсолютно подготовлена, имеет все документы. Все абсолютно легально. Никто не будет лишний раз ехать рисковать", — уверяет певец.

Дмитрий говорит, что в таких случаях старается сохранять спокойствие.

Дмитрий Волканов Фото: Instagram

В частности, по словам Волканова, военные ТЦК хотели мобилизовать ребят из его команды, но не получилось, ведь все документы были в порядке.

"Я не конфликтный человек. Мы всегда с ними здороваемся: "Ребята, мы едем даем благотворительный концерт". Они хотели и пытались (мобилизовать, — Ред.), но они не смогли, потому что у всех все хорошо с документами", — говорит артист.

