Был в розыске: Амадора Лопеса задержал ТЦК в Чернигове (видео)

Украино-венесуэльского хореографа и певца Амадора Лопеса, который до начала большой войны получил паспорт гражданина Украины, задержали военные ТЦК.

Это произошло накануне в Чернигове, куда артист прибыл для подготовки фестиваля, который планируется на вторую половину весны. Историю рассказали на канале "Новый Чернигов".

Амадора Лопеса задержал ТЦК

Военные ТЦК попросили хореографа показать документы. Несмотря на получение паспорта гражданина Украины в 2022 году, Амадор так и не стал на воинский учет, поэтому и оказался в розыске.

"Я не знал, что обязательно надо стать на учет, что автоматом я буду нарушителем. Я, например, не знал, что я в розыске. Когда они открыли полностью информацию обо мне, они сказали, что я в розыске. Я не знал об этом. Конечно, это неприятно. Но совершенно спокойно они попросили документы, я показал документы, они проверили и объяснили процедуру, что, куда мы едем", — признался Лопес.

Артист отметил, что у него есть законное основание, чтобы получить бронь от мобилизации: немобильная мама. Теперь хореографу необходимо обратиться в ТЦК со всеми необходимыми документами, чтобы решить этот вопрос.

"У меня есть основание для того, чтобы не подлежать мобилизации. Мама почти немобильна. Ей надо постоянное лечение. Я и так являюсь опекуном мамы, но надо сделать официально для того, чтобы все было хорошо. Буду понимать, знать", — сказал Амадор.

По словам артиста, к нему относились "абсолютно нормально и с уважением".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинско-венесуэльский певец и хореограф Амадор Лопес упал прямо на концерте и серьезно травмировался, после чего попал в больницу в конце 2024 года.

Богдан Беспалов после исчезновения из медийного пространства в январе и слухов о мобилизации таки подтвердил свою причастность к армии.

Кроме того, украинская певица Елена Тополя ответила на предположение, что она якобы причастна к мобилизации Беспалова.