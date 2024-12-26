Амадор Лопес упал прямо на концерте: каковы последствия инцидента

Инцидент произошел два месяца назад. Впрочем, только сейчас Лопес решил об этом рассказать.

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Украинско-венесуэльский певец и хореограф Амадор Лопес упал прямо на концерте и серьезно травмировался, после чего попал в больницу. Об этом артист рассказал в программе "ЖВЛ".

Оказалось, что инцидент произошел примерно два месяца назад, однако лишь сейчас Лопес решил об этом рассказать. Певец вспомнил, что просто во время концерта упал на сцене. Амадор Лопес после несчастного случая сильно травмировался и не чувствовал руки.

"Я действительно упал на концерте, я не чувствовал руку, я не знал, где она, не мог двигать, контролировать ее. Сейчас я не чувствую три пальца, но я много делаю и прохожу медикаментозную терапию для того, чтобы все было хорошо. Сейчас я уже немного могу поднять руку", — рассказал экс-солист группы Rumbero's.

Амадор Лопес рассказал, как упал во время концерта

Украино-венесуэльского артиста госпитализировали в больницу, где он провел три дня. Сейчас Лопес уже может поднимать руку, но пальцев до сих пор не чувствует. Реабилитация может длиться от двух месяцев до шести.

Амадор Лопес

"Очень долгая реабилитация, очень много лекарств, уколов. Я был в больнице, капельницы....Это ужасно...Просто надо терпение. Меня госпитализировали, я был три дня в больнице... Я ждал, сидел для того, чтобы поехать и дальше работать для нашей победы", — отметил артист.

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