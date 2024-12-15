"Такого еще не встречали": журналистка рассказала о состоянии Лесика из DZIDZIO после остановки сердца

В начале декабря Олег Турко внезапно потерял сознание на концерте во Львове. Врачи спасли жизнь музыканта.

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Стало известно, в каком состоянии сейчас украинский музыкант Олег Турко (Лесик), у которого в начале декабря стало сердце прямо во время выступления. Об этом написала в Facebook журналистка Мария Панчишин.

Состояние бывшего участника группы DZIDZIO уже стабилизировалось.

"Вышла только что от Лесика (Лесик Турко). Счастливая! Слава Богу, состояние как будто стабилизируется. Врачи и в дальнейшем делают все возможное, и повторяют, что случая такого они еще не встречали, и им просто остается наблюдать за тем, как восстанавливается мозг. Поэтому не имеем права не верить в чудо и в дальнейшем!" — написала Мария.

Экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO "измучен, но пробует улыбаться и шутить". Лесик даже попросил гитару.

Мария Панчишин также добавила, что есть потребность в финансах, поэтому просит по возможности перевести деньги жене музыканта Ирине.

У Лесика остановилось сердце

5 декабря 2024 Лесик (Олег Турко) потерял сознание и упал во время концерта Натальи Бучинской в клубе Malevich Concert Arena во Львове. Первую помощь музыканту оказали в зале, а затем его забрали в больницу.

Известно, что в мае 2024 года Олег Турко перенес сложную операцию на сердце.

"Я никуда не пропал. Просто 10 мая мне сделали достаточно сложную операцию на сердце, поэтому хочу поблагодарить от всей души (нового) сердца чрезвычайно крутого кардио-хирурга Мороза Владимира Степановича, и всю его команду за второй шанс на жизнь", — написал тогда музыкант.

Лесик

Напомним, певица Наталка Карпа посетила Лесика в больнице и рассказала о его состоянии.

Также Фокус писал о причине смерти боксера Вячеслава Узелкова.