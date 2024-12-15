"Такого ще не зустрічали": журналістка розповіла про стан Лесика з DZIDZIO після зупинки серця

На початку грудня Олег Турко раптово знепритомнів на концерті у Львові. Лікарі врятували життя музиканта.

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Стало відомо, у якому стані наразі український музикант Олег Турко (Лесик), у якого на початку грудня стало серце просто під час виступу. Про це написала у Facebook журналістка Марія Панчишин.

Стан колишнього учасника гурту DZIDZIO вже стабілізувався.

"Вийшла щойно від Лесика (Лесик Турко). Щаслива! Дякувати Богу, стан наче стабілізовується. Лікарі і надалі роблять все можливе, і повторюють, що випадку такого вони ще не зустрічали, і їм просто залишається спостерігати за тим, як відновлюється мозок. Тож не маємо права не вірити у диво й надалі!" — написала Марія.

Ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO "змучений, але пробує посміхатися і жартувати". Лесик навіть попросив гітару.

Марія Панчишин також додала, що є потреба у фінансах, тому просить за можливості переказати гроші дружині музиканта Ірині.

У Лесика зупинилося серце

5 грудня 2024 Лесик (Олег Турко) знепритомнів та впав під час концерту Наталії Бучинської у клубі Malevich Concert Arena у Львові. Першу допомогу музиканту надали в залі, а згодом його забрали до лікарні.

Відомо, що у травні 2024 року Олег Турко переніс складну операцію на серці.

"Я нікуди не пропав. Просто 10 травня мені зробили досить складну операцію на серце,тому хочу подякувати від щирого (нового) серця надзвичайно крутому кардіо-хірургу Морозу Володимиру Степановичу, та всій його команді за другий шанс на життя", — написав тоді музикант.

Лесик

Нагадаємо, співачка Наталка Карпа відвідала Лесика в лікарні та розповіла про його стан.

Також Фокус писав про причину смерті боксера Вʼячеслава Узелкова.