Зупинилося серце під час виступу: колишній учасник гурту DZIDZIO потрапив у реанімацію

Український музикант Олег Турко впав на сцені під час концерту Наталії Бучинської. Цього року він вже переніс складну операцію на серці.

Співак, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO Олег "Лесик" Турко потрапив у реанімацію. Про це повідомила його подруга, журналістка Марія Панчишин.

У 57-річного музиканта зупинилося серце прямо на сцені, під час концерту Наталії Бучинської у клубі Malevich Concert Arena у Львові. Олег Турко знепритомнів та впав.

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"Учора ввечері у ексмузиканта гурту DZIDZIO Олега Турко, відомого як Лесик, на сцені раптово зупинилося серце. Реанімаційні дії тривали довше за протокол. Наразі він перебуває у тяжкому стані в одній із лікарень Львова у кардіологічному відділенні реанімації", — повідомила вона.

Видання ZAXID.NET пише, що Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з приводу згаданого інциденту отримав одразу два виклики.

Спершу очевидці самостійно почали проводити артисту серцево-легеневу реанімацію, а медики швидкої допомоги, які прибули на місце, продовжили реанімаційні заходи. Пацієнта госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні святого Пантелеймона.

У травні цього року Лесик вже переніс складну операцію на серці, нагадала Марія Панчишин.

Олег Турко у лікарні

Також вона повідомила, що друзі та дружина чоловіка Ірина збирають кошти на лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, наприкінці вересня один з учасників гурту DZIDZIO Назарій Julik Гук, в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповів, чому розпався колектив, як розвиває сольну кар'єру, що думає про повернення на сцену Олега Винника та про феномен українського шоубізнесу Klavdia Petrivna.

30 липня помер відомий український музикант Сергій Pror, учасник гурту Zwyntar. У бас-гітариста були проблеми із серцем.