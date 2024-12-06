Остановилось сердце во время выступления: бывший участник группы DZIDZIO попал в реанимацию

Украинский музыкант Олег Турко упал на сцене во время концерта Натальи Бучинской. В этом году он уже перенес сложную операцию на сердце.

Певец, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO Олег "Лесик" Турко попал в реанимацию. Об этом сообщила его подруга, журналистка Мария Панчишин.

У 57-летнего музыканта остановилось сердце прямо на сцене, во время концерта Натальи Бучинской в клубе Malevich Concert Arena во Львове. Олег Турко потерял сознание и упал.

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"Вчера вечером у экс-музыканта группы DZIDZIO Олега Турко, известного как Лесик, на сцене внезапно остановилось сердце. Реанимационные действия продолжались дольше протокола. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении реанимации", — сообщила она.

Издание ZAXID.NET пишет, что Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по поводу упомянутого инцидента получил сразу два вызова.

Сначала очевидцы самостоятельно начали проводить артисту сердечно-легочную реанимацию, а медики скорой помощи, прибывшие на место, продолжили реанимационные мероприятия. Пациента госпитализировали в реанимационное отделение больницы святого Пантелеймона.

В мае этого года Лесик уже перенес сложную операцию на сердце, напомнила Мария Панчишин.

Олег Турко в больнице

Также она сообщила, что друзья и жена мужа Ирина собирают средства на лечение и реабилитацию.

Напомним, в конце сентября один из участников группы DZIDZIO Назарий Julik Гук, в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал, почему распался коллектив, как развивает сольную карьеру, что думает о возвращении на сцену Олега Винника и о феномене украинского шоубизнеса Klavdia Petrivna.

30 июля умер известный украинский музыкант Сергей Pror, участник группы Zwyntar. У бас-гитариста были проблемы с сердцем.