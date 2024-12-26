Амадор Лопес впав просто на концерті: які наслідки інциденту

Інцидент стався два місяці тому. Втім, лише зараз Лопес вирішив про це розповісти.

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Українсько-венесуельський співак та хореограф Амадор Лопес впав прямо на концерті та серйозно травмувався, після чого потрапив до лікарні. Про це артист розповів у програмі "ЖВЛ".

Виявилося, що інцидент стався приблизно два місяці тому, проте лише зараз Лопес вирішив про це розповісти. Співак пригадав, що просто під час концерту впав на сцені. Амадор Лопес після нещасного випадку сильно травмувався та не відчував руки.

"Я дійсно впав на концерті, я не відчував руку, я не знав, де вона, не міг рухати, контролювати її. Зараз я не відчуваю три пальці, але я багато роблю і проходжу медикаментозну терапію для того, щоб все було добре. Зараз я вже трішки можу підняти руку", — розповів екссоліст гурту Rumbero's.

Амадор Лопес розповів, як впав під час концерту

Україно-венесуельського артиста госпіталізували до лікарні, де він провів три дні. Наразі Лопес уже може піднімати руку, але пальців досі не відчуває. Реабілітація може тривати від двох місяців до шести.

Амадор Лопес

"Дуже довга реабілітація, дуже багато ліків, уколів. Я був у лікарні, крапельниці….Це жахливо…Просто треба терпіння. Мене госпіталізували, я був три дні у лікарні… Я чекав, сидів для того, щоб поїхати і далі працювати для нашої перемоги", — зазначив артист.

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