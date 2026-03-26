Був у розшуку: Амадора Лопеса затримав ТЦК в Чернігові (відео)

Україно-венесуельського хореографа та співака Амадора Лопеса, який до початку великої війни отримав паспорт громадянина України, затримали військові ТЦК.

Це сталося напередодні в Чернігові, куди артист прибув для підготовки фестивалю, який планується на другу половину весни. Історію розповіли на каналі "Новий Чернігів".

Амадора Лопеса затримав ТЦК

Військові ТЦК попросили хореографа показати документи. Попри отримання паспорта громадянина України у 2022 році, Амадор так і не став на військовий облік, тому й опинився в розшуку.

"Я не знав, що обов'язково треба стати на облік, що автоматом я буду порушником. Я, наприклад, не знав, що я в розшуку. Коли вони відкрили повністю інформацію про мене, вони сказали, що я в розшуку. Я не знав про це. Звісно, це неприємно. Але абсолютно спокійно вони попросили документи, я показав документи, вони перевірили і пояснили процедуру, що, куди ми їдемо", — зізнався Лопес.

Артист наголосив, що в нього є законна підстава, аби отримати бронь від мобілізації: немобільна мама. Тепер хореографу необхідно звернутися до ТЦК зі всіма необхідними документами, аби вирішити це питання.

"У мене є підстава для того, щоб не підлягати мобілізації. Мама майже немобільна. Їй треба постійне лікування. Я і так є опікуном мами, але треба зробити офіційно для того, щоб все було добре. Буду розуміти, знати", — сказав Амадор.

За словами артиста, до нього ставилися "абсолютно нормально та з повагою".

